В Прикамье отдых в детских лагерях подорожал на 10%

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Стоимость путевок в детские лагеря в Пермском крае выросла на 8,5–10%. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой руководителя Совета Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих.
По информации главы ведомства, в 2024 году максимальная цена трехнедельной смены в детском лагере составила 69,3 тыс. рублей. При этом средняя стоимость отдыха продолжительностью 21 день сложилась в 45–46 тыс. рублей.
Кроме того, цена поездок в санаторные лагеря на 24 дня составляет 52-58 тыс. рублей. В такой отдых входит пятиразовое питание, медицинское наблюдение, охрана, страхование и различные виды досуга.