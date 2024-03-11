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В Прикамье отдых в детских лагерях подорожал на 10%

В Прикамье отдых в детских лагерях подорожал на 10%

11 марта 2024, 07:21
Фото: 1MI
Средняя цена отдыха продолжительностью 21 день сложилась в 45–46 тыс. рублей.
Сюжет
Отдых

Стоимость путевок в детские лагеря в Пермском крае выросла на 8,5–10%. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой руководителя Совета Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих.

По информации главы ведомства, в 2024 году максимальная цена трехнедельной смены в детском лагере составила 69,3 тыс. рублей. При этом средняя стоимость отдыха продолжительностью 21 день сложилась в 45–46 тыс. рублей.

Кроме того, цена поездок в санаторные лагеря на 24 дня составляет 52-58 тыс. рублей. В такой отдых входит пятиразовое питание, медицинское наблюдение, охрана, страхование и различные виды досуга.

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#Пермский край#Страхование#Отдых#Охрана#Цена#Прикамье#Питание#Детские лагеря#Путевки#Смена#Санаторные лагеря#Медицинское наблюдение#Досуг
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