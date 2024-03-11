В Прикамье установлено 106 зон подтопления в 30 муниципалитетах края

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Прикамье установлено 106 зон затопления в 30 муниципалитетах региона. В зоне потенциального подтопления находятся почти 10 тыс. домов с более чем 30 тыс. жителей, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов Прикамья Вадима Скворцова.
Общая площадь зон подтопления составляет более 11 тыс. га. Согласно прогнозам, в этом году половодье начнётся со второй трети декады апреля на юге и в центре региона, а в северных территориях — в начале мая.
Скворцов предположил, что в этом году половодье будет развиваться по благоприятному сценарию (зоны затопления — Кунгурский и Чердынский округа) или вероятному сценарию (зоны затопления — Чусовской городской округ, Кудымкарский, Карагайский, Пермский муниципальные округа и Краснокамский городской округ).
Больше всего зон затопления в Кунгурском (20), Кудымкарском (11), Гаинском (7), Суксунском (7), Куединском (6) и Бардымском (5) округах. Также есть опасность в Чусовском городском округе на территории 1042 га, где расположена 1 тыс. жилых домов с населением более 2,6 тыс. человек.