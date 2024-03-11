properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Прикамье установлено 106 зон подтопления в 30 муниципалитетах края

В Прикамье установлено 106 зон подтопления в 30 муниципалитетах края

11 марта 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
В зоне возможного стихийного бедствия живут более 30 тысяч человек.

В Прикамье установлено 106 зон затопления в 30 муниципалитетах региона. В зоне потенциального подтопления находятся почти 10 тыс. домов с более чем 30 тыс. жителей, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов Прикамья Вадима Скворцова.

Общая площадь зон подтопления составляет более 11 тыс. га. Согласно прогнозам, в этом году половодье начнётся со второй трети декады апреля на юге и в центре региона, а в северных территориях — в начале мая.

Скворцов предположил, что в этом году половодье будет развиваться по благоприятному сценарию (зоны затопления — Кунгурский и Чердынский округа) или вероятному сценарию (зоны затопления — Чусовской городской округ, Кудымкарский, Карагайский, Пермский муниципальные округа и Краснокамский городской округ).

Больше всего зон затопления в Кунгурском (20), Кудымкарском (11), Гаинском (7), Суксунском (7), Куединском (6) и Бардымском (5) округах. Также есть опасность в Чусовском городском округе на территории 1042 га, где расположена 1 тыс. жилых домов с населением более 2,6 тыс. человек.

#Происшествия#Общество#Паводок#Весенний паводок#Чрезвычайные ситуации
Подпишитесь
Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы
Сегодня, 09:39
В парламенте Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе
Сегодня, 10:44
Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин
Сегодня, 09:54
Дело «Военторга». Предпринимателя из Барды оштрафовали за торговлю на Wildberries
Сегодня, 06:02
СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше
Сегодня, 09:05
Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»
Сегодня, 05:39