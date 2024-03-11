Власти прокомментировали сообщения о взрывчатке в ПГНИУ

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало информацию об угрозах, поступающих в Пермский государственный национальный исследовательский университет. По данным министерства, силовики провели проверку, информация о заложенной бомбе в одном из зданий университета не подтвердилась. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
Ранее в соцсетях университета сообщали, что 9 и 10 марта студентам и сотрудникам приходили сообщения с угрозами от мошенников. Эти сообщения проверяли силовые структуры и служба безопасности ПГНИУ. Посторонних предметов в кампусе не обнаружили. 11 марта учебный процесс продолжится по расписанию.