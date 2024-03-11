Власти прокомментировали сообщения о взрывчатке в ПГНИУ

Ранее в соцсетях университета сообщали, что 9 и 10 марта студентам и сотрудникам приходили сообщения с угрозами от мошенников. Эти сообщения проверяли силовые структуры и служба безопасности ПГНИУ. Посторонних предметов в кампусе не обнаружили. 11 марта учебный процесс продолжится по расписанию.