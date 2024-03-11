properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Силовики провели проверку в ПГНИУ после сообщений о взрывных устройствах

Власти прокомментировали сообщения о взрывчатке в ПГНИУ

11 марта 2024, 02:39
Фото: properm.ru

Силовики провели проверку в ПГНИУ после сообщений о взрывных устройствах

Учебный процесс продолжится без изменений.
Сюжет
ПГНИУ

Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало информацию об угрозах, поступающих в Пермский государственный национальный исследовательский университет. По данным министерства, силовики провели проверку, информация о заложенной бомбе в одном из зданий университета не подтвердилась. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Ранее в соцсетях университета сообщали, что 9 и 10 марта студентам и сотрудникам приходили сообщения с угрозами от мошенников. Эти сообщения проверяли силовые структуры и служба безопасности ПГНИУ. Посторонних предметов в кампусе не обнаружили. 11 марта учебный процесс продолжится по расписанию.

Читайте также:
В Перми задержали пособника мошенников в банке из-за подозрительного внешнего видаРассказываем, как в Перми телефонные мошенники выманивают у детей деньги родителейУшла из жизни 30-летняя преподаватель химического факультета ПГНИУ
#ПГНИУ#Пермь#Мошенники#Минирование#Банковские мошенники#Ложное минирование#Пгу
Подпишитесь
Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»
Сегодня, 05:39
В Пермский край придут настоящие зимние морозы
Сегодня, 03:23
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
Сегодня, 04:54
Завершилась 96 церемония «Оскар». Главные фильмы, которые вы должны посмотреть
Сегодня, 04:43
Глава СК поручил возбудить дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми
Сегодня, 03:06