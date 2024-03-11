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Власти сообщили о гибели 35-летнего военного из Пермского края в Авдеевке

Власти сообщили о гибели 35-летнего военного из Пермского края в Авдеевке

11 марта 2024, 06:21
Фото: vk.com/dobr_okrug / 1MI
Мужчина решил уйти на СВО осенью прошлого года.

На СВО был убит 35-летний Иван Королев из Пермского края. Мужчина родился 11 февраля 1989 года в Брянской области, после школы работал в сфере строительства. В Добрянку он переехал в 2008 году.

16 сентября 2023 года заключил контракт для участия в СВО, служил гранатометчиком отделения огневой поддержки, был рядовым. Был убит 20 февраля 2024 года в Авдеевке. У военного осталась жена.

Прощание с участником СВО состоится в Добрянке в ДК имени Ладугина.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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