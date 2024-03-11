Власти сообщили о гибели 35-летнего военного из Пермского края в Авдеевке

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
На СВО был убит 35-летний Иван Королев из Пермского края. Мужчина родился 11 февраля 1989 года в Брянской области, после школы работал в сфере строительства. В Добрянку он переехал в 2008 году.
16 сентября 2023 года заключил контракт для участия в СВО, служил гранатометчиком отделения огневой поддержки, был рядовым. Был убит 20 февраля 2024 года в Авдеевке. У военного осталась жена.
Прощание с участником СВО состоится в Добрянке в ДК имени Ладугина.