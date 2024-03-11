Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»

Основным конкурентом «Оппенгеймера» были «Убийцы цветочной луны» (18+). Тоже кино об американской истории, еще и покаянное, снятое великим мастером Мартином Скорсезе. А американская киноакадемия любит покаянное кино о своей истории. Но Мартин Скорсезе очень неудобный для «Оскара» автор, даже несмотря на то, что он был одним из тех людей, кто сформировал облик нынешнего Голливуда. Просто, как мы и писали в рецензии на «Убийц цветочной луны» Скорсезе потратил жизнь на разоблачение мифа об американской мечте. А американцы очень не любят, когда кто-то топчет их грезы. Даже если это потрясающе делает великий мастер. Вот и попал последний фильм Скорсезе в вилку — он вроде следует всем модным трендам, а на самом деле идет против них. Все потому, что «Убийцы цветочной луны» показывают, какое на самом деле всё это американское покаяние — показуха и туфта. Пустое балабольство, за которым не стоит никаких реальных дел. Поэтому даже как-то неудивительно, что такой яркий и значимый фильм не получил вообще никаких премий.