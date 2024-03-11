Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»

Posted Сегодня, 05:39
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Атомная бомба — да!
Премия «Оскар» в этом году удивляла своей двойственностью. С одной стороны, в кое-то веки подобрался список действительно значимых, ярких, а главное качественных фильмов. К тому же фильмов обсуждаемых, которые люди смотрели и о которых знали почти все. Одна история с «Барбигеймером» чего стоит.
Но, несмотря на серьезную конкуренцию, этот «Оскар» еще и был удивлено предсказуемым. Всем было понятно, что самые значимые призы заберет Кристофер Нолан со своим «Оппенгеймером» (18+). И понятно это было задолго до того, как фильм усыпали наградами фестивалей, победа на которых служит верной дорожкой к получению вожделенного золотого истукана.
Просто «Оппенгеймер» сделан в сам любимом «Оскаром» жанре — исторической драме. Причем драма эта об американской истории. А американская киноакадемия очень любит кино про американскую историю. Тем более такое. Да и «зачетка» Нолана в кое-то веки сработала на него. Режиссеру давно надо было что-то выдать, а тут такой чудесный повод. Вот и получил «Оппенгеймер» целых семь статуэток, повторив прошлогодний рекорд фильма «Все, везде и сразу» (18+). «Оппенгеймер» победил в номинациях лучший фильм; лучший режиссёр (Кристофер Нолан); лучшая мужская роль (Киллиан Мёрфи); лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший); лучшая оригинальная музыка (Людвиг Йоранссон); лучшая операторская работа (Хойте Ван Хойтема); лучший монтаж. Для Кристофера Нолана, Роберта Дауни, Киллиана Мёрфи и Хойте ван Хойтема это первые «Оскары» в карьере.
Основным конкурентом «Оппенгеймера» были «Убийцы цветочной луны» (18+). Тоже кино об американской истории, еще и покаянное, снятое великим мастером Мартином Скорсезе. А американская киноакадемия любит покаянное кино о своей истории. Но Мартин Скорсезе очень неудобный для «Оскара» автор, даже несмотря на то, что он был одним из тех людей, кто сформировал облик нынешнего Голливуда. Просто, как мы и писали в рецензии на «Убийц цветочной луны» Скорсезе потратил жизнь на разоблачение мифа об американской мечте. А американцы очень не любят, когда кто-то топчет их грезы. Даже если это потрясающе делает великий мастер. Вот и попал последний фильм Скорсезе в вилку — он вроде следует всем модным трендам, а на самом деле идет против них. Все потому, что «Убийцы цветочной луны» показывают, какое на самом деле всё это американское покаяние — показуха и туфта. Пустое балабольство, за которым не стоит никаких реальных дел. Поэтому даже как-то неудивительно, что такой яркий и значимый фильм не получил вообще никаких премий.
То, что пластиковая во всех смыслах «Барби» (18+) пролетит мимо основных номинаций было очевидно. Слишком серьёзные, и более достояние конкурентны были у фильма Греты Гервиг. Ушедший Билли Айлиш приз за «Лучшую песня к фильму» можно считать утешительным.
Ещё из предсказуемого — приз в номинации «лучший фильм на иностранном языке» который взяла «Зона интересов» (18+). Оригинально сделанное кино про холокост. Тут, конечно, без вариантов. Премия за лучший звук тоже понятна, в этой картине все построено на звуке.
Так же не стало сюрпризом и то, что работу живого классика Хайяо Миядзаки «Мальчик и птица» (18+) признали лучшим анимационным фильмом.
А вот что было и правда неожиданно, так это, что приз за лучший сценарий заберет «Анатомия падения» (18+) — камерная картина из европы, но сделанная крайне уважаемом в Америке жанре судебной драмы. В основе сюжета интересно поставленный вопрос, убивала ли супруга своего мужа. Причем ответа фильм не дает.
Самая обаятельная и привлекательная
Что было точно непонятно до последнего, так это унесет ли сколько-то наград фильм Йоргаса Лантимоса «Бедные несчастные» (18+). Эта картину, можно назвать «Барби» здорового человека. Ведь это тоже серьезное рассуждение о месте женщины в нашем мире, построенное на примере человека, который увидел его в первые. Только если в «Барби» это была кукла, то в «Бедных-несчастных» это жертва местного профессора Франкенштейна (прекрасно-ужасный Уиллем Дефо) — девушка с пересаженным мозгом младенца. Её блестяще сыграла Эмма Стоун. Её героиня — это невероятно обаятельное чудовище, обитающее в безумно стильном мире стимпанковско-ар-декошной Европы начала условного ХХ века. Это чудовище своей прямотой может свести кого угодно с ума. И это просто офигенно! «Бедные-несчастные», выступая на поле «Барби», уделывают её во всем — в сюжете, стиле, юморе, смелости и откровенности.
С последним, может быть даже перебор, ведь в фильме очень много секса, отчего Эмма Стоун четверть хронометража проводит нагишом. Но, для многих это явно будет очередной плюс этой удивительной и необычной картине. В итоге, Стоун заслуженно признана самой лучшей актрисой, а «Бедные-несчастные» забрали почти все призы за визуал и стиль, а именно за лучший грим и причёски, за работу художника-постановщика и дизайн костюмов.
Самые тёплые
Ещё два интересных фильма из списка номинантов, которые удостоились важных наград.
Первый — безумно душевный и тёплый фильм «Оставленные» (18+). Жанр рождественского фильма очень консервативен, и сделать в нем что-то новое чрезвычайно трудно. Но «Оставленные» это уже новая рождественская классика, которую здорово пересматривать в кругу друзей, или в одиночестве, зимним вечером. Хотя, сюжет фильма чрезвычайно предсказуем: душный и бесячий преподаватель элитной закрытой школы (Пол Джиаматти) и его ученик-раздолбай (Доменик Сесса), в силу многих причин, остаются одни в той самой школе на рождественские каникулы. Очевидно, что в ходе общения и кое-каких совместных приключений выяснится, что препод не такой уж и зануда, а интересный и принципиальный человек, а у ученика есть очень серьёзные причины себя плохо вести, но при это оставаться на обучении любой ценой. Очень понятная, и от того трогательная история. Приз за лучшую женскую роль второго плана получила замечательная Давайн Джой Рэндольф. Она сыграла одинокую повариху школы, что так же проводит там каникулы с учителем и учеником.
Второй фильм — «Американское чтиво» (18+). Его подают как некий стёб на над лицемерием пресловутой повесточки американского масскульта. Чернокожий профессор литературы Телониус Эллисон по прозвищу Монк (Джеффири Райт) пишет сложные, интеллектуальные книги, но они не пользуются популярностью. Литературой черных в Америке считается ширпотреб про тяжелую жизнь в гетто и судьбу чернокожего преступника. Такая дрянь раскупается огромными тиражами. Взбешённый профессор, которого даже в жюри литперимии берут только по расовой квоте, в качестве шутки пишет образцово-стериотипный и омерзительно посредственный роман про гетто и тяжелую судьбу чернокожего гангстера. И книга становится бестселлером.
Но вот этот стёб — не самоцель «Американского чтива». Это просто фон, на котором разворачивается история жизни профессора, полная самых простых, но от этого не менее тяжелых неурядиц на работе, в семье и с друзьями. «Американское чтиво» хоть и многое говорит о стереотипах, но в первую очередь это кино про человека и его переживания. Но от этого, вся тема с вымениванием лицемерности западного масскульта работает только лучше. «Американское чтиво» получило приз за лучший адаптированный сценарий, так как фильм основан на книге Персиваля Эверетта «Уничтожение».