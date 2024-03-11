За разрушившийся козырек школы в Прикамье наказали главу муниципалитета и директора

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Прокуратура Верещагинского района приняла меры по факту разрешения козырька школы в Зюкайке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Информацию о произошедшем прокуратура получила благодаря мониторингу интернета.
Конструкция обрушилась из-за большого количества снега — она не выдержала. Фотография появилась в соцсетях утром 5 марта. Видно, что территория возле козырька огорожена сигнальной лентой.
Через час после появления фотографий администрация Верещагинского округа пояснила, что конструкцию разобрали. В это время дети попадали в образовательное учреждение через запасной выход. При обрушении козырька никто не пострадал.
Прокуратура установила, что надлежащие и своевременные меры по очистке кровли здания Зюкайской средней общеобразовательная школа от снега и наледи, в том числе над входами в здание, не принимались. «Данное обстоятельство привело к массовому падению снега непосредственно над входом в здание и разрушению входного козырька в ночь с 4 на 5 марта», — отмечают в ведомстве. Поскольку, ситуация произошла в ночное время, никто не пострадал.
По итогам проверки директору образовательной организации «Верещагинский образовательный комплекс» Ольге Артемовой и главе администрации Верещагинского городского округа Сергею Кондратьеву внесены представления. Муниципалитету также предъявлены требования о незамедлительном устранении выявленных нарушений и недопущению аналогичных случаев во всех муниципальных учреждениях и организациях округа.