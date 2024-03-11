За разрушившийся козырек школы в Прикамье наказали главу муниципалитета и директора

Прокуратура установила, что надлежащие и своевременные меры по очистке кровли здания Зюкайской средней общеобразовательная школа от снега и наледи, в том числе над входами в здание, не принимались. «Данное обстоятельство привело к массовому падению снега непосредственно над входом в здание и разрушению входного козырька в ночь с 4 на 5 марта», — отмечают в ведомстве. Поскольку, ситуация произошла в ночное время, никто не пострадал.