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Названы победители 96 церемонии «Оскар»

Завершилась 96 церемония «Оскар». Главные фильмы, которые вы должны посмотреть

11 марта 2024, 04:43
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Названы победители 96 церемонии «Оскар»

Больше всего статуэток получила картина «Оппенгеймер».

В Лос-Анджелесе прошла 96 церемония награждения премии «Оскар». Больше всего наград ожидаемо забрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-Младший), лучший актер (Киллиан Мёрфи), лучший монтаж, лучшая операторская работа, лучший саундтрек, лучшая режиссура и лучший фильм.

Остальные победители:

  • лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки;
  • лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов» Джонатана Глейзера;

  • лучшая актриса — Эмма Стоун, «Бедные-Несчастные»;

  • лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;
  • лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»;
  • лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
  • лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»;
  • лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара»;
  • лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;
  • лучший адаптированный сценарий» — «Американское чтиво»;
  • лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные»;
  • лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»;
  • лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;
  • лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;
  • лучший звук — «Зона интереса»;
  • лучшая музыка к фильму — «Барби» (Билли Айлиш, What Was I Made for).

Главный фильм года «Оппенгеймер» в России показывали неофициально. Картина рассказывает историю жизни физика Роберта Оппенгеймера, возглавлявшего группу по разработке ядерного оружия. В Минкульте РФ отмечали, что фильм не соответствует традиционным ценностям России, но не указывали о каких конкретно ценностях идет речь.

Вес в 21 килотонну фильма «Оппенгеймер». Рецензия Properm. ru
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#Общество#Кино#Оскар
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