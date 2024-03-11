Завершилась 96 церемония «Оскар». Главные фильмы, которые вы должны посмотреть

Главный фильм года «Оппенгеймер» в России показывали неофициально. Картина рассказывает историю жизни физика Роберта Оппенгеймера, возглавлявшего группу по разработке ядерного оружия. В Минкульте РФ отмечали, что фильм не соответствует традиционным ценностям России, но не указывали о каких конкретно ценностях идет речь.