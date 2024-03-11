Завершилась 96 церемония «Оскар». Главные фильмы, которые вы должны посмотреть

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В Лос-Анджелесе прошла 96 церемония награждения премии «Оскар». Больше всего наград ожидаемо забрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-Младший), лучший актер (Киллиан Мёрфи), лучший монтаж, лучшая операторская работа, лучший саундтрек, лучшая режиссура и лучший фильм.
Остальные победители:
лучшая актриса — Эмма Стоун, «Бедные-Несчастные»;
Главный фильм года «Оппенгеймер» в России показывали неофициально. Картина рассказывает историю жизни физика Роберта Оппенгеймера, возглавлявшего группу по разработке ядерного оружия. В Минкульте РФ отмечали, что фильм не соответствует традиционным ценностям России, но не указывали о каких конкретно ценностях идет речь.