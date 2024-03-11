Зеленский: Украине не нужны войска НАТО

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
В то же время, лидер Украины отметил, что слова Макрона, скорее всего, связаны с возможными действиями президента РФ Владимира Путина. Зеленский указал, что если Путин атакует другую страну НАТО, то ситуация изменится. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Зеленский также отметил, что на данный момент Украине не требуется помощь западных союзников для боевых операций, но есть потребность в техническом персонале, который мог бы помочь с ремонтом и обслуживанием поставленной Западом техники. Особенно это касается танков Leopard и артиллерии Caesar, которые сейчас вынуждены отправляться в Европу каждый раз, когда требуется ремонт или обслуживание.