Зеленский: Украине не нужны войска НАТО

Зеленский также отметил, что на данный момент Украине не требуется помощь западных союзников для боевых операций, но есть потребность в техническом персонале, который мог бы помочь с ремонтом и обслуживанием поставленной Западом техники. Особенно это касается танков Leopard и артиллерии Caesar, которые сейчас вынуждены отправляться в Европу каждый раз, когда требуется ремонт или обслуживание.