Житель Березников убил троих в общежитии

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего жителя Березников. Мужчина летом прошлого года убил трёх человек, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 17 июня нетрезвый мужчина в ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта, в комнате одного из общежитий Березников, нанес двум мужчинам и женщине удары по различным частям тела, от которых они скончались на месте.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.