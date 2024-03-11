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Updated Сегодня, 14:35

Житель Березников убил троих в общежитии

Житель Березников убил троих в общежитии

11 марта 2024, 14:33
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Причиной ссоры стал давний конфликт

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего жителя Березников. Мужчина летом прошлого года убил трёх человек, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 17 июня нетрезвый мужчина в ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта, в комнате одного из общежитий Березников, нанес двум мужчинам и женщине удары по различным частям тела, от которых они скончались на месте.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Березники#Уголовное дело
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