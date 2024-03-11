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Жителя Барды осудили за нападение на полицейских

Жителя Барды осудили за нападение на полицейских

11 марта 2024, 06:52
Фото: 1MI
Двух полицейских нетрезвый бардымец избил у клуба.

Бардымский районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в нападении на полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Ночью в октябре прошлого года наряд в составе сотрудников патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования возле клуба, заметил драку между двумя девушками. Полицейские побежали к ним, чтобы остановить. В это время к месту инцидента подошел молодой человек и хотел ударить ногой девушку, которая сидела на земле. Один из патрульных пресек его действия. В ответ нетрезвый молодой человек ударил стража порядка по голове, схватил его обеими руками за форму и резко толкнул в грудь, отчего оба упали на землю. Напарник полицейского, поспешивший на помощь коллеге, тоже получил удар по голове от нарушителя. В итоге стражи порядка доставили дебошира в территориальный отдел внутренних дел.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Уголовное дело#Барда
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