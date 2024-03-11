Жителя Барды осудили за нападение на полицейских

Ночью в октябре прошлого года наряд в составе сотрудников патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования возле клуба, заметил драку между двумя девушками. Полицейские побежали к ним, чтобы остановить. В это время к месту инцидента подошел молодой человек и хотел ударить ногой девушку, которая сидела на земле. Один из патрульных пресек его действия. В ответ нетрезвый молодой человек ударил стража порядка по голове, схватил его обеими руками за форму и резко толкнул в грудь, отчего оба упали на землю. Напарник полицейского, поспешивший на помощь коллеге, тоже получил удар по голове от нарушителя. В итоге стражи порядка доставили дебошира в территориальный отдел внутренних дел.