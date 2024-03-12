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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

5 способов определить уровень ресторана за несколько минут

12 марта 2024, 15:42
Есть много способов определить уровень ресторана за несколько минут. Некоторые из них известны только работникам сферы гостеприимства. Основатель международной школы wow-сервиса Анастасия Егорова рассказала о нескольких секретах.

По ее словам, можно понять уровень сервиса уже при бронировании стола по телефону: всё зависит от скорости ответа и общения сотрудников.

Также важно то, как вас встретят, рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Отсутствие хостес или администратора не является признаком плохого ресторана, но если никто не отреагировал на вас, занимаясь своими делами — это тревожный звонок. При входе в зал нужно обратить внимание на запах, комфортную температуру воздуха, громкость и качество фоновой музыки, а также расстояние между столами. Все эти детали влияют на ваше комфортное времяпрепровождение.

Оцените официантов: чиста ли их униформа, выглажены ли фартуки и рубашки. Опрятность — одно из основных требований к персоналу. Важно также обратить внимание на прически, чтобы волосы не мешали им работать, и на маникюр: слишком длинные или неухоженные ногти вызывают неприятные ощущения.

Следующий шаг — изучить меню: плотность страниц, шрифт, формат описания и то, насколько удобно его держать в руках. Кожаные папки с файлами уже не модны. Также меню не должно быть поврежденным или грязным. Большой список блюд, которые есть в меню, но временно недоступны, свидетельствует о проблемах с шеф-поваром или поставками в ресторан.

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