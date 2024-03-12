5 способов определить уровень ресторана за несколько минут

Также важно то, как вас встретят, рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Отсутствие хостес или администратора не является признаком плохого ресторана, но если никто не отреагировал на вас, занимаясь своими делами — это тревожный звонок. При входе в зал нужно обратить внимание на запах, комфортную температуру воздуха, громкость и качество фоновой музыки, а также расстояние между столами. Все эти детали влияют на ваше комфортное времяпрепровождение.