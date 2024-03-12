Беременная кузина Карла III собралась замуж за сварщика

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Они познакомились в самолете, когда Мэддисон отправилась в Торонто, чтобы отвлечься от своего развода. После обмена номерами и неожиданной задержки рейса она решила связаться с Бретом, пишет 360tv.ru.
С тех пор Брет переехал в Великобританию и начал работать промышленным механиком в Оксфорде. Его приняли дружелюбно аристократическая семья Мэддисон.
Это будет первый брак для Брета и второй для Мэддисон, у которой уже есть трое детей от ее первого мужа, диджея Jazz Purple. В настоящее время они ждут рождения еще одного ребенка.