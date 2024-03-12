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Беременная кузина Карла III собралась замуж за сварщика

12 марта 2024, 20:16
29-летняя Мэддисон Бруденелл, троюродная сестра Карла III, скоро выходит замуж за Брета Капетанова, сварщика из Канады.

Они познакомились в самолете, когда Мэддисон отправилась в Торонто, чтобы отвлечься от своего развода. После обмена номерами и неожиданной задержки рейса она решила связаться с Бретом, пишет 360tv.ru.

С тех пор Брет переехал в Великобританию и начал работать промышленным механиком в Оксфорде. Его приняли дружелюбно аристократическая семья Мэддисон.

Это будет первый брак для Брета и второй для Мэддисон, у которой уже есть трое детей от ее первого мужа, диджея Jazz Purple. В настоящее время они ждут рождения еще одного ребенка.

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