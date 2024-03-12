Более половины заемщиков «Открытия» с потребкредитами перешли в ВТБ

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Стоит отметить, что основным условием интеграции является сохранение обязательств перед заемщиками. Клиенты «Открытия» смогут пользоваться кредитными услугами на прежних условиях, сообщает inkazan.ru.
По словам Тимура Смирнова, руководителя департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ, более 50 процентов клиентов «Открытия» с кредитами наличными уже перешли на обслуживание в ВТБ. При этом условия кредитования для них не изменились. Таким заемщикам будет предоставлен доступ к продуктам и сервисам ВТБ.
Процесс перевода клиентов начался в четвертом квартале 2023 года на условиях цессии кредитного портфеля. Оба бизнеса работают над тем, чтобы клиенты не испытывали неудобств от процесса интеграции. Для погашения обязательств заемщикам предлагается бесплатно открыть мастер-счет в ВТБ. Об этом рассказал Михаил Чамров, лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие».
Активный переход клиентов с высокой вероятностью ожидается к концу апреля 2024 года. Предложения о переводе получают владельцы дебетовых карт, заемщики по ипотеке, вкладчики и клиенты, которые выплачивают автокредиты.
Процесс перевода отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ начался в декабре 2023 года. Предполагается, что в этом году более двухсот пятидесяти офисов «Открытия» будут объединены с ВТБ, а полностью процедура объединения финансовых организаций завершится к концу 2024 года.