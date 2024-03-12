Более половины заемщиков «Открытия» с потребкредитами перешли в ВТБ

По словам Тимура Смирнова, руководителя департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ, более 50 процентов клиентов «Открытия» с кредитами наличными уже перешли на обслуживание в ВТБ. При этом условия кредитования для них не изменились. Таким заемщикам будет предоставлен доступ к продуктам и сервисам ВТБ.