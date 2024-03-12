Эксперт отвергает версию о попадании птиц в двигатели самолета Ил-76

«Причиной возгорания двигателя может быть его неисправность, проблемы с системой подачи топлива или обвязкой. Также нельзя исключать возможность диверсии. По видеозаписям можно заметить, что горит керосин — это видно по обширному пламени. Видно, что магистраль повреждена и топливо вытекает. Однако, что именно привело к этому, смогут сказать только эксперты после осмотра самолета», — сообщил эксперт журналистам.