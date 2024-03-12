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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Эксперт отвергает версию о попадании птиц в двигатели самолета Ил-76

12 марта 2024, 15:19
В Иваново произошла авиационная катастрофа — военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в воздухе и упал, не достигнув аэродрома «Северный». Пилотам удалось уберечь здания от разрушений, поэтому обойтись без пострадавших. На место происшествия уже выехали службы экстренной помощи.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал о предполагаемых причинах данной трагедии.

«Причиной возгорания двигателя может быть его неисправность, проблемы с системой подачи топлива или обвязкой. Также нельзя исключать возможность диверсии. По видеозаписям можно заметить, что горит керосин — это видно по обширному пламени. Видно, что магистраль повреждена и топливо вытекает. Однако, что именно привело к этому, смогут сказать только эксперты после осмотра самолета», — сообщил эксперт журналистам.

Однако Лукашевич категорически отверг версию о попадании посторонних предметов в двигатели.

«Когда в двигатель попадают птицы, он может выйти из строя, но это проявляется иначе. При этом не возникает возгорания. В России уже были случаи, когда птицы попадали одновременно в оба двигателя, но при этом не было пожаров. Просто теряется тяга», — подчеркнул эксперт.

На данный момент известно, что на месте крушения обнаружены тела пятерых погибших. На борту самолета находилось 15 человек.

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