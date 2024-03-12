Эксперт отвергает версию о попадании птиц в двигатели самолета Ил-76

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Авиаэксперт Вадим Лукашевич в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал о предполагаемых причинах данной трагедии.
«Причиной возгорания двигателя может быть его неисправность, проблемы с системой подачи топлива или обвязкой. Также нельзя исключать возможность диверсии. По видеозаписям можно заметить, что горит керосин — это видно по обширному пламени. Видно, что магистраль повреждена и топливо вытекает. Однако, что именно привело к этому, смогут сказать только эксперты после осмотра самолета», — сообщил эксперт журналистам.
Однако Лукашевич категорически отверг версию о попадании посторонних предметов в двигатели.
«Когда в двигатель попадают птицы, он может выйти из строя, но это проявляется иначе. При этом не возникает возгорания. В России уже были случаи, когда птицы попадали одновременно в оба двигателя, но при этом не было пожаров. Просто теряется тяга», — подчеркнул эксперт.
На данный момент известно, что на месте крушения обнаружены тела пятерых погибших. На борту самолета находилось 15 человек.