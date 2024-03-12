Эксперт по кибербезопасности раскрыл новые схемы мошенников в Сети

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:09
Одна из таких схем — фишинговые сообщения, которые выдают себя за официальные уведомления от банков, платежных систем или других финансовых сервисов. В них могут содержаться ссылки на поддельные веб-сайты, где пользователей просят предоставить свои личные данные, такие как пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию. Об этом эксперт рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Еще один распространенный метод — мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя за сотрудников банков, компаний или даже друзей пользователей. Они могут предлагать участие в финансовых схемах, требующих предоставления личной информации или осуществления перевода денег на поддельные счета. Мошенники часто используют подстроенный под обстановку язык и ложные обещания, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным или финансовым средствам у своих жертв.
Также стал активно использоваться deepfake — технология, при которой нейросеть подменяет голос, лицо и мимику реального человека. Распознать deepfake может быть очень сложно, но есть несколько признаков, на которые можно обратить внимание: аномалии в движениях и деталях, несоответствия в фоне или свете, необычное поведение глаз, некорректное сопоставление голоса и губ.
В любом случае, если вы получили видео или аудиосообщение от близкого или знакомого человека с просьбой произвести какие-то действия, сообщить информацию или перевести деньги, рекомендуется позвонить лично и уточнить достоверность информации, резюмирует Гараев.