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Updated Сегодня, 16:09

Эксперт по кибербезопасности раскрыл новые схемы мошенников в Сети

12 марта 2024, 16:00
Современные технологии все больше влияют на нашу повседневную жизнь, и это приводит к росту числа мошеннических схем, использующих популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Тимур Гараев.

Одна из таких схем — фишинговые сообщения, которые выдают себя за официальные уведомления от банков, платежных систем или других финансовых сервисов. В них могут содержаться ссылки на поддельные веб-сайты, где пользователей просят предоставить свои личные данные, такие как пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию. Об этом эксперт рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один распространенный метод — мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя за сотрудников банков, компаний или даже друзей пользователей. Они могут предлагать участие в финансовых схемах, требующих предоставления личной информации или осуществления перевода денег на поддельные счета. Мошенники часто используют подстроенный под обстановку язык и ложные обещания, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным или финансовым средствам у своих жертв.

Также стал активно использоваться deepfake — технология, при которой нейросеть подменяет голос, лицо и мимику реального человека. Распознать deepfake может быть очень сложно, но есть несколько признаков, на которые можно обратить внимание: аномалии в движениях и деталях, несоответствия в фоне или свете, необычное поведение глаз, некорректное сопоставление голоса и губ.

В любом случае, если вы получили видео или аудиосообщение от близкого или знакомого человека с просьбой произвести какие-то действия, сообщить информацию или перевести деньги, рекомендуется позвонить лично и уточнить достоверность информации, резюмирует Гараев.

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