Эксперт по кибербезопасности раскрыл новые схемы мошенников в Сети

Еще один распространенный метод — мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя за сотрудников банков, компаний или даже друзей пользователей. Они могут предлагать участие в финансовых схемах, требующих предоставления личной информации или осуществления перевода денег на поддельные счета. Мошенники часто используют подстроенный под обстановку язык и ложные обещания, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным или финансовым средствам у своих жертв.