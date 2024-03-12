Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Российская Федерация лыжных гонок начала внутреннее расследование из-за массового завала лыжниц в Краснодарском крае — речь идет о масс-старте на 10 км в рамках спартакиады учащихся. Результаты расследования обещают опубликовать для общего доступа.
«Всем нам хотелось бы, чтобы таких ситуаций не случалось. Желаем лыжницам скорейшего восстановления и крепкого здоровья. Спорт высших достижений несет в себе определенные риски, но одновременно с этим воспитывает множество важных качеств: стойкость и умение преодолевать трудности, не сдаваться и идти вперед, падать и вновь подниматься, быть крепким физически и духовно», — отмечают в Федерации.
При этом после падения «многие лыжницы» продолжили выступление на спартакиаде и показали высокие результаты в последующих гонках.
Массовое падение лыжник произошло 8 марта. Серьезные травмы получили две спортсменки: одна из них — черепно-мозговую травму, другая девушка сломала руку. При это в больницу после ЧП отправили больше лыжниц. Среди тех, кто попал в завал, оказалась 18-летняя спортсменка из Перми Алина Лягаева. В краевом Минспорта отмечали, что с пермячкой все в порядке, она прошла обследование в сочинской больнице.