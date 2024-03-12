Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка

Массовое падение лыжник произошло 8 марта. Серьезные травмы получили две спортсменки: одна из них — черепно-мозговую травму, другая девушка сломала руку. При это в больницу после ЧП отправили больше лыжниц. Среди тех, кто попал в завал, оказалась 18-летняя спортсменка из Перми Алина Лягаева. В краевом Минспорта отмечали, что с пермячкой все в порядке, она прошла обследование в сочинской больнице.