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Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка

Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка

12 марта 2024, 05:36
Фото: t.me/radiolyzhi / соцсети пермячки
14 лыжниц не смогли закончить гонку.

Российская Федерация лыжных гонок начала внутреннее расследование из-за массового завала лыжниц в Краснодарском крае — речь идет о масс-старте на 10 км в рамках спартакиады учащихся. Результаты расследования обещают опубликовать для общего доступа.

«Всем нам хотелось бы, чтобы таких ситуаций не случалось. Желаем лыжницам скорейшего восстановления и крепкого здоровья. Спорт высших достижений несет в себе определенные риски, но одновременно с этим воспитывает множество важных качеств: стойкость и умение преодолевать трудности, не сдаваться и идти вперед, падать и вновь подниматься, быть крепким физически и духовно», — отмечают в Федерации.

При этом после падения «многие лыжницы» продолжили выступление на спартакиаде и показали высокие результаты в последующих гонках.

Массовое падение лыжник произошло 8 марта. Серьезные травмы получили две спортсменки: одна из них — черепно-мозговую травму, другая девушка сломала руку. При это в больницу после ЧП отправили больше лыжниц. Среди тех, кто попал в завал, оказалась 18-летняя спортсменка из Перми Алина Лягаева. В краевом Минспорта отмечали, что с пермячкой все в порядке, она прошла обследование в сочинской больнице.

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#Спорт#Видео#Пермь#Чп#Лыжи
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