Игорь Сапко отреагировал на историю с парикмахером, оскорблявшим пенсионерку

По словам Игоря Сапко, на сегодняшний день достоверно известно, что видео снято около года назад. На него оперативно отреагировала прокуратура, проводится проверка. Пострадавшая пожилая женщина от написания заявлений по этому поводу отказалась. Специалисты краевого министерства труда и соцразвития подключились и приняли пенсионерку на социальное сопровождение.



«А вот все остальное, к сожалению, пока что только домыслы: были ли побои, с чего начался этот конфликт — всего этого мы достоверно не знаем. Сейчас эти подробности выясняют надзорные органы», — прокомментировал омбудсмен.



По его словам, тревогу вызывают комментарии под публикациями в СМИ и соцсетях об этом инциденте: призывы к расправе, угрозы в адрес одной из сторон конфликта.

Игорь Сапко призвал всех взвешенно подходить к оценке ситуации, «не делать выводов, не видя всей картины полностью». И оставить наказание и меры ответственности тем органам, в чьи компетенции это входит. «Угрозы здоровью и тем более жизни — недопустимы!» — подчеркнул он.