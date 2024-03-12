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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании

Из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании

12 марта 2024, 06:05
Фото: properm.ru
Заявлены вылеты во вторник, среду и субботу.

Авиакомпании «Азимут» и Nordwind сформировали летную программу по маршруту Пермь — Махачкала. Об этом со ссылкой на данные расписания аэропорта Большое Савино сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Авиаперелеты будут осуществлять воздушные судна S-100 Superjet и Boing -737.

Полетная программа «Азимута» включает в себя два авиарейса из Перми в Махачкалу в неделю, по средам и субботам. Время в пути составит около 3 часов. Осуществляться рейсы будут еженедельно до 26 октября.

Nordwind будет организовывать перелеты с 30 апреля по 28 мая по вторникам, время в пути — 4 часа. Далее программа будет действовать по субботам с 8 июня по 21 сентября, авиаперелет будет длиться 3 часа.

На данный момент рейсы из Махачкалы в Пермь доступны до 30 марта по средам и субботам. Время в пути — 3 часа.

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