Из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Авиакомпании «Азимут» и Nordwind сформировали летную программу по маршруту Пермь — Махачкала. Об этом со ссылкой на данные расписания аэропорта Большое Савино сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Авиаперелеты будут осуществлять воздушные судна S-100 Superjet и Boing -737.
Полетная программа «Азимута» включает в себя два авиарейса из Перми в Махачкалу в неделю, по средам и субботам. Время в пути составит около 3 часов. Осуществляться рейсы будут еженедельно до 26 октября.
Nordwind будет организовывать перелеты с 30 апреля по 28 мая по вторникам, время в пути — 4 часа. Далее программа будет действовать по субботам с 8 июня по 21 сентября, авиаперелет будет длиться 3 часа.
На данный момент рейсы из Махачкалы в Пермь доступны до 30 марта по средам и субботам. Время в пути — 3 часа.