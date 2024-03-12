Кошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяина

Позже кошку забрали в приют «Лапки-Царапки», а из него Ласточку уже забрал сотрудник прокуратуры: «Работник транспортной прокуратуры не остался равнодушным и забрал Ласточку себе. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева», — отметили в пресс-службе прокуратуры.