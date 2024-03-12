Кошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяина

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Сотрудник Уральской транспортной прокуратуры забрал к себе домой кошку, которую бросили в пермской электричке в завязанном пакете. Животное нашли в городской электричке на кольцевом маршруте. Кассир-контролер отнесла кошку на вокзал «Пермь-2» к кассам. Сотрудники решили назвать животное Ласточкой.
Позже кошку забрали в приют «Лапки-Царапки», а из него Ласточку уже забрал сотрудник прокуратуры: «Работник транспортной прокуратуры не остался равнодушным и забрал Ласточку себе. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее был громкий случай, когда кота Твикса высадили с поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Он замерз насмерть. После этого железнодорожники пообещали изменить документы, регулирующие перевозку домашних животных.