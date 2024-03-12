Кота, пострадавшего от рук сотрудника птицефабрики в Кунгуре, забрали домой

Вчера, 11 марта, в группе центра реабилитации бездомных животных «Дозор» сообщили, что в выходные с территории птицефабрики вывезли семь кошек, а позже — еще 11. В самом центре нет места, чтобы приютить животных, и им нужна передержка, эти 11 кошек находятся в конюшне у волонтера. Все кошки первично обработаны от паразитов и почти все из них пошли в лоток. В Центре обещают организовать стерилизацию и кастрацию питомцев.