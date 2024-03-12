properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Кот, пострадавший в пламени на кунгурской птицефабрике, нашел новый дом

Кота, пострадавшего от рук сотрудника птицефабрики в Кунгуре, забрали домой

12 марта 2024, 11:22
Фото: vk.com/murkot_perm

Кот, пострадавший в пламени на кунгурской птицефабрике, нашел новый дом

Сотрудники предприятия продолжают вывозить животных.

Кота, пострадавшего в огне на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгуре, на прошлой неделе забрали домой. Новая хозяйка назвала животное Фениксом — его спасли из пламени печи. «Феникс уже осваивается и начинает отращивать усы и новую шерстку. Пожелаем ему долгих и беззаботных лет жизни!», — рассказали в сообществе пермского Центра помощи бездомным животным «Муркот». Вторая спасенная из печи кошка по кличке Удача будет находиться в стационаре еще около месяца.

Вчера, 11 марта, в группе центра реабилитации бездомных животных «Дозор» сообщили, что в выходные с территории птицефабрики вывезли семь кошек, а позже — еще 11. В самом центре нет места, чтобы приютить животных, и им нужна передержка, эти 11 кошек находятся в конюшне у волонтера. Все кошки первично обработаны от паразитов и почти все из них пошли в лоток. В Центре обещают организовать стерилизацию и кастрацию питомцев.

В начале марта стало известно, что новое руководство птицефабрики «Комсомольская» дало указание работникам избавиться от бездомных кошек, расплодившихся на территории предприятия. Один из сотрудников буквально воспринял приказ, стал отлавливать животных и отправлять их живьем в печь. Сотрудницы фабрики смогли спасти кота и двух кошек из огня, в дальнейшем с территории предприятия вывезли еще животных. Кунгурская городская прокуратура получила первоначальное подтверждение информации о жестоком обращении с кошками на предприятии.

Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мирКошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяина
#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Животные#Кунгур#Бездомные животные#Кошки
Подпишитесь
Фотоподборка. Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Сегодня, 10:46
Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента
Сегодня, 08:51
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
Сегодня, 10:18
Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды
Сегодня, 08:50
В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск»
Сегодня, 07:39
Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка
Сегодня, 05:36