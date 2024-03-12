Кота, пострадавшего от рук сотрудника птицефабрики в Кунгуре, забрали домой

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Кота, пострадавшего в огне на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгуре, на прошлой неделе забрали домой. Новая хозяйка назвала животное Фениксом — его спасли из пламени печи. «Феникс уже осваивается и начинает отращивать усы и новую шерстку. Пожелаем ему долгих и беззаботных лет жизни!», — рассказали в сообществе пермского Центра помощи бездомным животным «Муркот». Вторая спасенная из печи кошка по кличке Удача будет находиться в стационаре еще около месяца.
Вчера, 11 марта, в группе центра реабилитации бездомных животных «Дозор» сообщили, что в выходные с территории птицефабрики вывезли семь кошек, а позже — еще 11. В самом центре нет места, чтобы приютить животных, и им нужна передержка, эти 11 кошек находятся в конюшне у волонтера. Все кошки первично обработаны от паразитов и почти все из них пошли в лоток. В Центре обещают организовать стерилизацию и кастрацию питомцев.
В начале марта стало известно, что новое руководство птицефабрики «Комсомольская» дало указание работникам избавиться от бездомных кошек, расплодившихся на территории предприятия. Один из сотрудников буквально воспринял приказ, стал отлавливать животных и отправлять их живьем в печь. Сотрудницы фабрики смогли спасти кота и двух кошек из огня, в дальнейшем с территории предприятия вывезли еще животных. Кунгурская городская прокуратура получила первоначальное подтверждение информации о жестоком обращении с кошками на предприятии.