Кожа слезала пластами. Главе СК доложат о пермяке, потерявшем кожу в больнице

Ранее издание «КП-Пермь» сообщало, что 39-летнего пермяка изначально госпитализировали с температурой, три недели он лежал в больнице в поселке Октябрьский, затем его выписали, но температура не пропала. Мужчине поставили диагноз правосторонний туберкулезный плеврит. Позже пациенты позвонили из медучреждения и рассказали, что необходима госпитализация в пермскую больницу.