Кожа слезала пластами. Главе СК доложат о пермяке, потерявшем кожу в больнице

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Следователи в Пермском крае организовали проверку по факту возможно нарушения прав мужчины во время нахождения в одном из медучреждений. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о ходе проверки.
Ранее издание «КП-Пермь» сообщало, что 39-летнего пермяка изначально госпитализировали с температурой, три недели он лежал в больнице в поселке Октябрьский, затем его выписали, но температура не пропала. Мужчине поставили диагноз правосторонний туберкулезный плеврит. Позже пациенты позвонили из медучреждения и рассказали, что необходима госпитализация в пермскую больницу.
В больницу в краевой столице он лег 19 февраля, на следующий день ему начали давать таблетки: «Через пять дней такого лечения у мужа и началась эта странная реакция: кожа покрылась волдырями, а вскоре начала слезать пластами», — пояснила жена пермяка. Позже мужчину якобы перевели в другую больницу в реанимацию.
В краевом Минздраве пояснили, что антибактериальная терапия вызвала тяжелую аллергическую реакцию. Сейчас пациент находится на стационарном лечении, в его состоянии есть положительная динамика. Лечение пациента контролирует Минздрав Пермского края.
Изданию «КП-Пермь» жена пациента пояснила, что ей уже звонили следователи и сообщали о проверке. В ближайшее время ее должны посетить следователи из Октябрьского и задать вопросы.