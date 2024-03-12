properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Главе СК Бастрыкину доложат о пермяке, у которого слезла кожа в больнице

Кожа слезала пластами. Главе СК доложат о пермяке, потерявшем кожу в больнице

12 марта 2024, 09:27
Фото: «КП-Пермь»

Главе СК Бастрыкину доложат о пермяке, у которого слезла кожа в больнице

Изначально мужчина попал в больницу с высокой температурой.

Следователи в Пермском крае организовали проверку по факту возможно нарушения прав мужчины во время нахождения в одном из медучреждений. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о ходе проверки.

Ранее издание «КП-Пермь» сообщало, что 39-летнего пермяка изначально госпитализировали с температурой, три недели он лежал в больнице в поселке Октябрьский, затем его выписали, но температура не пропала. Мужчине поставили диагноз правосторонний туберкулезный плеврит. Позже пациенты позвонили из медучреждения и рассказали, что необходима госпитализация в пермскую больницу.

В больницу в краевой столице он лег 19 февраля, на следующий день ему начали давать таблетки: «Через пять дней такого лечения у мужа и началась эта странная реакция: кожа покрылась волдырями, а вскоре начала слезать пластами», — пояснила жена пермяка. Позже мужчину якобы перевели в другую больницу в реанимацию.

В краевом Минздраве пояснили, что антибактериальная терапия вызвала тяжелую аллергическую реакцию. Сейчас пациент находится на стационарном лечении, в его состоянии есть положительная динамика. Лечение пациента контролирует Минздрав Пермского края.

Изданию «КП-Пермь» жена пациента пояснила, что ей уже звонили следователи и сообщали о проверке. В ближайшее время ее должны посетить следователи из Октябрьского и задать вопросы.

Читайте также:
Пермячка отсудила 2 миллиона рублей за смерть отца в больницеВ Березниках в несколько раз выросла нагрузка на педиатров из-за ОРВИ и гриппаБизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье
#Медицина в Прикамье#Пермь#Больница
Подпишитесь
Фотоподборка. Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Сегодня, 10:46
Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента
Сегодня, 08:51
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
Сегодня, 10:18
Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды
Сегодня, 08:50
В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск»
Сегодня, 07:39
Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка
Сегодня, 05:36