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Ночью Россию массово атаковали беспилотники

Крупный пожар на нефтебазе. Ночью Россию массово атаковали беспилотники

12 марта 2024, 02:46
Фото: Изображение Midjourney

Ночью Россию массово атаковали беспилотники

О пострадавших власти не сообщают.

За ночь беспилотники атаковали несколько регионов России. В Орловской области БПЛА упал на объект топливно-энергетического комплекса — загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле. СМИ со ссылкой на чиновников и экстренные службы уточняют, что огонь возник на одном из четырех резервуаров, к тушению огня привлекли 60 человек, пожарный поезд.

В Белгородской области сброшены четыре взрывных устройства, повреждены линии электропередачи, без света осталось семь населенных пунктов.

В Курской области сбиты шесть БПЛА, в Тульской области — один. Один БПЛА ликвидирован при подлете к Москве. Информации о пострадавших нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
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