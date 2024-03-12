Крупный пожар на нефтебазе. Ночью Россию массово атаковали беспилотники

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Published Сегодня, 02:46
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За ночь беспилотники атаковали несколько регионов России. В Орловской области БПЛА упал на объект топливно-энергетического комплекса — загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле. СМИ со ссылкой на чиновников и экстренные службы уточняют, что огонь возник на одном из четырех резервуаров, к тушению огня привлекли 60 человек, пожарный поезд.
В Белгородской области сброшены четыре взрывных устройства, повреждены линии электропередачи, без света осталось семь населенных пунктов.
В Курской области сбиты шесть БПЛА, в Тульской области — один. Один БПЛА ликвидирован при подлете к Москве. Информации о пострадавших нет.