Крупный пожар на нефтебазе. Ночью Россию массово атаковали беспилотники

За ночь беспилотники атаковали несколько регионов России. В Орловской области БПЛА упал на объект топливно-энергетического комплекса — загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле. СМИ со ссылкой на чиновников и экстренные службы уточняют, что огонь возник на одном из четырех резервуаров, к тушению огня привлекли 60 человек, пожарный поезд.