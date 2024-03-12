Льготное кредитование стало доступно для малых технологических компаний

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для получения этой меры государственной поддержки компании должны соответствовать ряду критериев: быть связанными с приоритетными отраслями, относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели должны также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме этого, в рамках данной программы кредиты продолжат предоставлять инновационным МСП.