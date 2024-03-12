Льготное кредитование стало доступно для малых технологических компаний

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 миллиарда рублей. Это первая мера финансовой поддержки, предоставляемая данной категории бизнеса, пишет regnum.ru. Высокотехнологичные малые и средние предприятия могут получить средства в размере до 500 миллионов рублей.
Подготовкой соответствующих изменений по поручению первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова занимались Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП. Чтобы получить кредит на льготных условиях в рамках программы, малые технологические компании могут подавать заявки через цифровую платформу МСП.РФ, а срок рассмотрения заявки составляет до полутора месяцев. Кредитование осуществляется МСП Банком. Подробные требования к претендентам можно узнать на официальном сайте Министерства экономического развития России.
Участники программы могут получать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Претендовать на финансовую поддержку могут предприятия, которые используют технологии из списка 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. Среди претендентов могут быть в том числе компании, работа которых связана с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики и иными.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, небольшим предприятиям, которые производят высокотехнологичную продукцию, кредитование на льготных условиях от государства даст возможность активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень изготовления и производства. Благодаря такой мере поддержки малые компании получат возможность занять лидирующие позиции в своих отраслях.
На данный момент 1700 компаний уже получили статус МТК на основании экспертизы или автоматически — через Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для получения этой меры государственной поддержки компании должны соответствовать ряду критериев: быть связанными с приоритетными отраслями, относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели должны также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме этого, в рамках данной программы кредиты продолжат предоставлять инновационным МСП.