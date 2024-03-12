Мэрия Перми организует пресс-тур для федеральных блогеров за 650 тыс. рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Администрация Перми планирует выделить 650 тыс. рублей на организацию тура для федеральных блогеров. Заказчиком проведения аукциона на проведение мероприятия выступает департамент экономики и промышленной политики Перми. Информация об этом появилась на сайте гозакупок.
Цель пресс-тура — продвижение туристического потенциала города. Согласно техническому заданию, сроки приема гостей с 29 мая по 1 июня. В экскурсии примут участие 12 человек — представители СМИ, блогеры и фотограф. Они посетят музей PERMM, музей «Хохловка», спектакль одного из театров, «Пермские термы» и мастер-класс в кафе «Пермские сласти». Кроме того, будут организованы автобусные, пешеходные и велосипедные экскурсии.