Мэрия Перми организует пресс-тур для федеральных блогеров за 650 тыс. рублей

Цель пресс-тура — продвижение туристического потенциала города. Согласно техническому заданию, сроки приема гостей с 29 мая по 1 июня. В экскурсии примут участие 12 человек — представители СМИ, блогеры и фотограф. Они посетят музей PERMM, музей «Хохловка», спектакль одного из театров, «Пермские термы» и мастер-класс в кафе «Пермские сласти». Кроме того, будут организованы автобусные, пешеходные и велосипедные экскурсии.