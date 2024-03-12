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На эспланаде в Перми устанавливают 20-метровую фигуру Весны-Красны

На пермской эспланаде устанавливают гигантскую фигуру Весны-Красны

12 марта 2024, 12:43
Фото: perm300official / Telegram

На эспланаде в Перми устанавливают 20-метровую фигуру Весны-Красны

Декорация частично сделана из новогодней елки.

В Перми на эспланаде устанавливают 20-метровую фигуру Весны-Красны в честь предстоящих масленичных гуляний, которые запланированы на 15–17 марта. Монтаж конструкций завершится в четверг, 14 марта.

Особенностью объекта в оргкомитете по празднованию юбилея краевой столицы «Пермь-300» называют то, что основа фигуры — конструкция пермской елки. «В каждом изделии, в том числе и елке, у нас продуманы секреты для возможности различного использования деталей объектов. Это позволяет вносить минимальные изменения в конструкцию и использовать ее по-новому», — заявил один из создателей Весны-Красны, дизайнер инсталляций к праздничным мероприятиям в Перми Игорь Горлов.

По словам Горлова, с первыми теплыми лучами каждая девушка расцветает, подобно самой природе. Этим и вдохновлялись создатели при изготовлении гигантского символа весны. Основной сложностью работ они называют габариты и монтаж 20-метровой декорации. За четыре рабочих дня необходимо изготовить элементы, все рассчитать, привезти и собрать на эспланаде, чтобы сделать сюрприз пермякам.

Рядом с Весной-Красной установят ярмарочные домики. С пятницы, 15 марта, здесь откроется ярмарка производителей из Пермского края — они будут продавать продукты, украшения и другие предметы.

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#Общество#Пермь#Масленица#Эспланада#Пермь 300
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