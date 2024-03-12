На пермской эспланаде устанавливают гигантскую фигуру Весны-Красны

Особенностью объекта в оргкомитете по празднованию юбилея краевой столицы «Пермь-300» называют то, что основа фигуры — конструкция пермской елки. «В каждом изделии, в том числе и елке, у нас продуманы секреты для возможности различного использования деталей объектов. Это позволяет вносить минимальные изменения в конструкцию и использовать ее по-новому», — заявил один из создателей Весны-Красны, дизайнер инсталляций к праздничным мероприятиям в Перми Игорь Горлов.