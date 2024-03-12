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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Названа предположительная дата инаугурации президента России

12 марта 2024, 17:11
Избранный президент России будет вступать в должность 7 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

Предполагается, что на следующий день после инаугурации, 8 мая, состоится заседание думы, где будет обсуждаться назначение председателя правительства, пишет 360tv.ru.

Согласно закону «О выборах президента России», инаугурация президента должна состояться через шесть лет после вступления предыдущего руководителя страны в должность.

Президентские выборы продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. Однако в отдаленных и труднодоступных районах России и на кораблях, которые будут находиться в плавании в указанные дни, процесс голосования начался раньше — 25 февраля.

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