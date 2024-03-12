Нюша вернулась к мужу после его измены

В последние дни активно обсуждаются слухи о возможном разрыве отношений певицы Нюши и ее супруга, предпринимателя Игоря Сивова. В интернете появились фотографии, на которых мужчина целуется с другой женщиной, в то время как Нюша находилась в России.