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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Нюша вернулась к мужу после его измены

12 марта 2024, 18:09
В последние дни активно обсуждаются слухи о возможном разрыве отношений певицы Нюши и ее супруга, предпринимателя Игоря Сивова. В интернете появились фотографии, на которых мужчина целуется с другой женщиной, в то время как Нюша находилась в России.

Это вызвало подозрения и предположения о разводе. Однако, недавно певица встретилась с мужем в Дубае и поделилась этими моментами в своих социальных сетях, пишет 360tv.ru.

Ранее Нюша перестала носить обручальное кольцо и не публиковала совместные фотографии с мужем в социальных сетях. Но ни одна из сторон не подтвердила слухи о разводе.

По приезде в Дубай, певица провела время с мужем и их дочерью Симбой. Она объяснила это своим желанием порадовать дочь участием в кулинарном шоу.

Изображение пары, сделанное в одном из ресторанов, было опубликовано обоими супругами в их социальных сетях.

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