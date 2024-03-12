Нюша вернулась к мужу после его измены

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Это вызвало подозрения и предположения о разводе. Однако, недавно певица встретилась с мужем в Дубае и поделилась этими моментами в своих социальных сетях, пишет 360tv.ru.
Ранее Нюша перестала носить обручальное кольцо и не публиковала совместные фотографии с мужем в социальных сетях. Но ни одна из сторон не подтвердила слухи о разводе.
По приезде в Дубай, певица провела время с мужем и их дочерью Симбой. Она объяснила это своим желанием порадовать дочь участием в кулинарном шоу.
Изображение пары, сделанное в одном из ресторанов, было опубликовано обоими супругами в их социальных сетях.