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Состояние одного из пострадавших в смертельном ДТП у пермского ЦУМа улучшилось

Один из пострадавших в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми пошел на поправку

12 марта 2024, 05:34
Фото: unsplash.com

Состояние одного из пострадавших в смертельном ДТП у пермского ЦУМа улучшилось

Утром 3 марта водитель иномарки сбил трех человек на пешеходном переходе.
Сюжет
Дтп

Состояние одного из пострадавших в смертельном ДТП у здания пермского ЦУМа улучшилось. В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили корреспонденту Properm.ru, что оба молодых человека продолжают лечение в условиях стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное. Для сравнения, 6 марта было известно, что один юноша находится в состоянии средней степени тяжести.

Смертельное ДТП у ЦУМа произошло рано утром в воскресенье, 3 марта. Тогда 31-летний водитель Nissan Teana Богдан Сулига проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя. Затем Сулига сбил троих пешеходов, переходивших ул. Ленина на зеленый сигнал, — двух парней и девушку, всем им по 18 лет. Девушка скончалась на месте аварии, а юношей госпитализировали в больницу. Сам виновник ДТП ушел пешком с места инцидента, а позже пришел к следователям с повинной. Суд отправил его в СИЗО.

Пермяк, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО
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#Авто#Общество#Дтп#Пермь#Авария#Смертельное дтп
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