Один из пострадавших в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми пошел на поправку

Смертельное ДТП у ЦУМа произошло рано утром в воскресенье, 3 марта. Тогда 31-летний водитель Nissan Teana Богдан Сулига проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя. Затем Сулига сбил троих пешеходов, переходивших ул. Ленина на зеленый сигнал, — двух парней и девушку, всем им по 18 лет. Девушка скончалась на месте аварии, а юношей госпитализировали в больницу. Сам виновник ДТП ушел пешком с места инцидента, а позже пришел к следователям с повинной. Суд отправил его в СИЗО.