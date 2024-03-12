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Пермяк Богдан Сулига, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО

Пермяк, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО

12 марта 2024, 04:54
Фото: properm.ru

Пермяк Богдан Сулига, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО

После аварии водитель исчез, но позже сам явился к силовикам.
Сюжет
Дтп

В Ленинский районный суд Перми поступила жалоба адвоката Богдана Сулиги на меру пресечения. Адвокат Константин Орлов просит перевести подзащитного из СИЗО под домашний арест. Сегодня жалобу должны передать на рассмотрение в Пермский краевой суд, стало известно Properm.ru.

Резонансная авария произошла рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana протаранил троих пешеходов: два парня попали в больницу, 18-летняя девушка скончалась на месте.

После аварии водитель скрылся, но позже сам пришел к следователям. Он отмечал, что не собирается дальше скрываться и будет помогать пострадавшим. СК и прокуратура были против более мягкой меры пресечения.

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#Дтп#Пермь#Авария#Ск#Цум
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