Пермяк, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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В Ленинский районный суд Перми поступила жалоба адвоката Богдана Сулиги на меру пресечения. Адвокат Константин Орлов просит перевести подзащитного из СИЗО под домашний арест. Сегодня жалобу должны передать на рассмотрение в Пермский краевой суд, стало известно Properm.ru.
Резонансная авария произошла рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana протаранил троих пешеходов: два парня попали в больницу, 18-летняя девушка скончалась на месте.
После аварии водитель скрылся, но позже сам пришел к следователям. Он отмечал, что не собирается дальше скрываться и будет помогать пострадавшим. СК и прокуратура были против более мягкой меры пресечения.