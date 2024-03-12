Пермяк официально работал и, одновременно, получал пособие как безработный

Когда информация из Пенсионного фонда России стала известна сотрудникам органа по трудоустройству населения, они потребовали от пермяка вернуть в федеральный бюджет незаконно полученную сумму, которая превысила 100 тыс. рублей. В добровольном порядке обманщик отказался это делать, и представители государственной организации обратились в суд, который обязал нарушителя выплатить необоснованно полученное пособие.