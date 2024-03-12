Пермяк официально работал и, одновременно, получал пособие как безработный

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Пермяк встал на учет в центре занятости населения и стал получать выплаты, положенные ему как безработному. Однако, оказалось, что помощь он получает незаконно, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
24-летний пермяк соблюдал все условия для сохранения мер материальной поддержки: приходил отмечаться на биржу труда, посещал собеседования. Только об одном факте из своей биографии он умолчал. У него имелся дополнительный источник дохода — официальная работа.
Когда информация из Пенсионного фонда России стала известна сотрудникам органа по трудоустройству населения, они потребовали от пермяка вернуть в федеральный бюджет незаконно полученную сумму, которая превысила 100 тыс. рублей. В добровольном порядке обманщик отказался это делать, и представители государственной организации обратились в суд, который обязал нарушителя выплатить необоснованно полученное пособие.
Исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Пермскому району. Сначала мужчина не согласился добровольно оплатить задолженность. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга.
После этих мер молодой человек погасил задолженность.