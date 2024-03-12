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Published Сегодня, 06:46

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Пермяк официально работал и, одновременно, получал пособие как безработный

Пермяк официально работал и, одновременно, получал пособие как безработный

12 марта 2024, 06:46
Фото: properm.ru
Суммарно он обманул государство на более чем 100 тысяч рублей.

Пермяк встал на учет в центре занятости населения и стал получать выплаты, положенные ему как безработному. Однако, оказалось, что помощь он получает незаконно, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

24-летний пермяк соблюдал все условия для сохранения мер материальной поддержки: приходил отмечаться на биржу труда, посещал собеседования. Только об одном факте из своей биографии он умолчал. У него имелся дополнительный источник дохода — официальная работа.

Когда информация из Пенсионного фонда России стала известна сотрудникам органа по трудоустройству населения, они потребовали от пермяка вернуть в федеральный бюджет незаконно полученную сумму, которая превысила 100 тыс. рублей. В добровольном порядке обманщик отказался это делать, и представители государственной организации обратились в суд, который обязал нарушителя выплатить необоснованно полученное пособие.

Исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Пермскому району. Сначала мужчина не согласился добровольно оплатить задолженность. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга.

После этих мер молодой человек погасил задолженность.

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#Общество#Суд#Приставы#Судебный пристав#Пристав#Безработный
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