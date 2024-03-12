Пермяк, убивший свою беременную жену, отправлен на принудительное лечение

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Пермяк, убивший собственную беременную жену, отправлен на лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В августе 2023 года мужчина, находясь в квартире, расположенной в Свердловском районе Перми, в ходе ссоры со своей беременной супругой нанес последней множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Заключением стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, что лишало его в период совершения инкриминируемого ему деяния и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.
Постановлением суда в отношении мужчины применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.