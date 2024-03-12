Пермяк, убивший свою беременную жену, отправлен на принудительное лечение

Заключением стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, что лишало его в период совершения инкриминируемого ему деяния и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.