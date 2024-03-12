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Updated Сегодня, 05:18

В Пермском крае снизилось еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом

Пермяки стали реже заболевать ОРВИ на прошлой неделе

12 марта 2024, 05:16
Фото: unsplash.com

В Пермском крае снизилось еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом

Эпидемический порог не превышен.

Число случаев ОРВИ в Прикамье уменьшилось на прошлой неделе. С 4 по 10 марта в регионе зарегистрировано 13 868 заболевших, тогда как неделей ранее было на 3 тыс. человек больше — 16 тыс. 870 пациентов. Эпидемический порог не превышен, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ чаще всего распространены вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы — все это возбудители негриппозной этиологии.

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют носить маску в местах массового скопления людей, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, часто мыть руки и вести здоровый образ жизни — сбалансированно питаться, активно отдыхать и давать организму полноценный сон.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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