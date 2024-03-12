Пермяки стали реже заболевать ОРВИ на прошлой неделе

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Число случаев ОРВИ в Прикамье уменьшилось на прошлой неделе. С 4 по 10 марта в регионе зарегистрировано 13 868 заболевших, тогда как неделей ранее было на 3 тыс. человек больше — 16 тыс. 870 пациентов. Эпидемический порог не превышен, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ чаще всего распространены вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы — все это возбудители негриппозной этиологии.
Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют носить маску в местах массового скопления людей, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, часто мыть руки и вести здоровый образ жизни — сбалансированно питаться, активно отдыхать и давать организму полноценный сон.