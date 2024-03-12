Пермяки стали реже заболевать ОРВИ на прошлой неделе

Число случаев ОРВИ в Прикамье уменьшилось на прошлой неделе. С 4 по 10 марта в регионе зарегистрировано 13 868 заболевших, тогда как неделей ранее было на 3 тыс. человек больше — 16 тыс. 870 пациентов. Эпидемический порог не превышен, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.