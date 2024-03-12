Подмосковный завод автомобильных подшипников расширит производство

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Они собираются построить вторую часть завода на территории особой экономической зоны «Дубна». Площадь нового объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров, а инвестиции в его строительство превысят 200 миллионов рублей.
В настоящее время на заводе работает около 30 человек, и новый проект создаст еще 20 рабочих мест, пишет 360tv.ru.
Компания специализируется на производстве точных радиально-упорных ступичных подшипников для автомобилей. Их цель — увеличить объем производства до 180 тысяч единиц продукции к 2024 году.