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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Подмосковный завод автомобильных подшипников расширит производство

12 марта 2024, 18:33
Автозавод, который специализируется на производстве подшипников для автомобилей, планирует расширить свою деятельность.

Они собираются построить вторую часть завода на территории особой экономической зоны «Дубна». Площадь нового объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров, а инвестиции в его строительство превысят 200 миллионов рублей.

В настоящее время на заводе работает около 30 человек, и новый проект создаст еще 20 рабочих мест, пишет 360tv.ru.

Компания специализируется на производстве точных радиально-упорных ступичных подшипников для автомобилей. Их цель — увеличить объем производства до 180 тысяч единиц продукции к 2024 году.

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