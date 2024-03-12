«Пришла целенаправленно поиздеваться». Парикмахерша объяснила оскорбления пенсионерки

После завершения стрижки пенсионерка якобы начала улыбаться, достала из кармана пять рублей: «И начинает говорить мне в лицо: „Бери, тебе и так нормально“. И начинает мне смеяться в лицо, чуть ли не отталкивая меня, чтобы пройти. И сам факт насмешки надо мной меня вывел из себя. Она пришла целенаправленно поиздеваться. Это меня вывело из себя. Я начинаю орать — это, конечно, неправильно. Накипело — она не первая и не последняя».