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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

В Перми парикмахерша обвинила пенсионерку, на которую накричала, в провокации

«Пришла целенаправленно поиздеваться». Парикмахерша объяснила оскорбления пенсионерки

12 марта 2024, 04:05
Фото: vk.com/like.perm

В Перми парикмахерша обвинила пенсионерку, на которую накричала, в провокации

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Парикмахер, которая стала фигуранткой уголовного дела после издевательств над пенсионеркой в Перми, рассказала свою версию событий в социальных сетях. По ее словам, инцидент произошел еще в мае 2023 года. Пришла женщина и попросила сделать короткую стрижку, сказала, что деньги есть, так как только что получила пенсию.

После завершения стрижки пенсионерка якобы начала улыбаться, достала из кармана пять рублей: «И начинает говорить мне в лицо: „Бери, тебе и так нормально“. И начинает мне смеяться в лицо, чуть ли не отталкивая меня, чтобы пройти. И сам факт насмешки надо мной меня вывел из себя. Она пришла целенаправленно поиздеваться. Это меня вывело из себя. Я начинаю орать — это, конечно, неправильно. Накипело — она не первая и не последняя».

Пермячка отметила, что она потребовала от клиентки убрать за собой, раз она не может заплатить. По словам сотрудницы, бабушку никто не бил, она лишь пнула табуретку со злости. В момент инцидента никто не стал писать заявление на женщину, хотя в тот же день вечером ей звонил недовольный опекун пенсионерки.

По словам мужа сотрудницы, они пытались достать видео с того дня, когда приходила пенсионерка, но записи с камер не хранятся так долго.

Видео, на котором сотрудница кричит на пенсионерку, появилось 8 марта. Позже СК возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). На самом видео нет кадров насилия над клиенткой.

Видео: vk.com/chp_dtp_perm
СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше
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