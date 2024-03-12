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Путин оценил роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть

12 марта 2024, 19:13
Сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует сохранению стабильных цен на нефть и обеспечению доходов бюджета.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

Он отметил, что ОПЕК+ действительно помогает удерживать цены на нефть, при этом происходит сокращение добычи, пишет 360tv.ru. В начале марта российские власти объявили о планах сократить добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале. Согласно заявлению вице-премьера Александра Новака, уже в апреле планируется снижение добычи на 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорта — на 121 тысячу баррелей.

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