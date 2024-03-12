Россиянам запретили сдавать квартиру посуточно без счетчиков

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Депутаты приняли этот законопроект на заседании 12 марта. Теперь для посуточной аренды квартиры необходимо иметь счетчики. Это правило будет касаться всех квартир, которые сдаются по такому типу договора, пишет 360tv.ru.
Законопроект устанавливает, что собственник имеет право сдавать свою квартиру в аренду на короткий срок, но только при условии, что установлены счетчики. Важно также соблюдать права и интересы соседей, особенно в многоквартирных домах.
По новому закону, в квартире, которую сдают, должны быть установлены счетчики на электричество, газ, воду и отопление. Если соседи считают, что их права нарушены, они могут обратиться в суд.
Ожидается, что новый закон поможет бороться с незаконной арендой квартир и сделает эту сферу более прозрачной. Благодаря этому, государство сможет получать больше налоговых отчислений.