properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Россиянам запретили сдавать квартиру посуточно без счетчиков

12 марта 2024, 17:18
Россияне больше не смогут сдавать квартиры посуточно без установленных счетчиков. Государственная Дума поддержала законопроект, который вводит такое ограничение.

Депутаты приняли этот законопроект на заседании 12 марта. Теперь для посуточной аренды квартиры необходимо иметь счетчики. Это правило будет касаться всех квартир, которые сдаются по такому типу договора, пишет 360tv.ru.

Законопроект устанавливает, что собственник имеет право сдавать свою квартиру в аренду на короткий срок, но только при условии, что установлены счетчики. Важно также соблюдать права и интересы соседей, особенно в многоквартирных домах.

По новому закону, в квартире, которую сдают, должны быть установлены счетчики на электричество, газ, воду и отопление. Если соседи считают, что их права нарушены, они могут обратиться в суд.

Ожидается, что новый закон поможет бороться с незаконной арендой квартир и сделает эту сферу более прозрачной. Благодаря этому, государство сможет получать больше налоговых отчислений.

Подпишитесь
Фотоподборка. Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Сегодня, 10:46
Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента
Сегодня, 08:51
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
Сегодня, 10:18
Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды
Сегодня, 08:50
В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск»
Сегодня, 07:39
Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка
Сегодня, 05:36