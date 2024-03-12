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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Сегодня в Перми по делу Петра Верзилова* прошли обыски

Сегодня в Перми по делу Петра Верзилова* прошли обыски

12 марта 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Следственные мероприятия проводились во многих городах России.

В Перми сегодня прошли обыски в квартирах художников и акционистов. В частности, корреспонденту Properm.ru удалось узнать, что следственные действия были в квартире студентки Елизаветы Е. (фамилия известна редакции).

Об обысках в правозащитные организации она сообщила сама, помощи адвокатов не просила. Собеседники в среде художников и акционистов в Перми утверждают, что у нее не единственной проходили следственные мероприятия.

Как сообщают СМИ, сегодня обыски прошли в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Екатеринбурге и других городах. Их связывают с делом Петра Верзилова*. Накануне Мосгорсуд отменил ему приговор по делу о фейках, его направили на новое рассмотрение.

 

*Признан иноагентом.

#Происшествия#Общество#Пермь#Художник#Обыски#Художники#Обыск
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