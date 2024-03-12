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Скончался почетный гражданин Пермского района, экс-директор птицефабрики Калининская

Скончался почетный гражданин Пермского района, экс-директор птицефабрики Калининская

12 марта 2024, 12:42
Фото: ВКонтакте/Пермский муниципальный округ
Ивану Пикину было 80 лет

Скончался почетный гражданин Пермского района и заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, экс-директор птицефабрики «Калининская» Иван Пикин. Ветеран умер 8 марта, сообщает администрация Пермского округа в соцсетях.

Трудовую деятельность Иван Пикин начал в 1966 году на птицефабрике «Калининская» в качестве бригадира цеха. Уже через три года грамотного специалиста перевели на должность главного зоотехника. Далее Иван Степанович последовательно становился начальником цеха промышленного стада кур-несушек, управляющим, заместителем директора по коммерческим вопросам.

С 1990 года, в течение десяти лет, Иван Пикин возглавлял птицефабрику «Калининская». В 2015 году ему было присвоено звание «Почетного жителя Бершетского поселения», а через год он стал обладателем звания «Почётный гражданин Пермского района».

За трудовые заслуги страна наградила Пикина орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, а в 1993 году он был удостоен почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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#Общество#Пермь#Умер#Калининская птицефабрика
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