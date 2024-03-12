Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Самая дорогая квартира премиум-сегмента Перми продается от собственника за 22 млн 900 тыс. рублей. Общая площадь квартиры всего 52 м², стоимость одного метра составляет 440,4 тыс. рублей. Информация о продаже размещена на сайте «Авито». Располагается дом на улице Пермской, 33, в дом-клубе МФК Москва.
Апартаменты занимают седьмой этаж в девятиэтажном доме. По заверению владельца, в квартире еще никто не жил. Также имеется личная небольшая терраса. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
В Мотовилихинском районе Перми представлена к продаже пятикомнатная квартира общей площадью 153,5 кв. м. за 25 млн 578 тыс. рублей. При этом жилая площадь составляет 99.3 кв. м. Апартаменты размещаются на первом этаже в шестиэтажном здании на улице Фрезеровщиков, 67А, в ЖК Дом-клуб OPERА. Дом возведен в виде круизного лайнера с воплощенной философией All Inclusive, пишет автор публикации. Дом будет представлен к продаже во втором квартале этого года.
Почти за 34 млн рублей продается двухуровневая пятикомнатная квартира в Свердловском районе Перми. Площадь апартаментов составляет 265 кв. м., площадь кухни — 80.8 кв. м. Расположена квартира на втором этаже в двухэтажном доме. Имеется гардеробная и лоджия.
В Свердловском районе Перми в ЖК «Сибирия Парк» продается трехкомнатная квартира за 24 млн рублей. Общая площадь составляет 123,2 кв. м. В квартире есть две лоджии, гардеробная, просторная кухня-гостиная, одна комната со своим санузлом и гардеробной, вторая — предназначена под детскую комнату. Панорамные окна выходят на улицу Сибирскую. В шаговой доступности три школы, гимназия, рестораны, салоны красоты, кофейни и гипермаркет «Семья».
Почти за 25 млн рублей предлагается к продаже четырехкомнатная квартира на десятом этаже дома ЖК «Сибирия парк», также в Свердловском районе Перми. Площадь квартиры составляет 125,6 кв. м. Все комнаты изолированы, есть гардеробная и балкон. Окна выходят на солнечную сторону. Выполнен дизайнерский ремонт.
За 39 млн 500 тыс. рублей в Перми продается шестикомнатная квартира на Пушкина, 84, и два парковочных места в подземном паркинге. Апартаменты занимают два этажа, сделан дизайнерский ремонт. По словам собственника, «эта квартира идеально подходит для большой семьи или для тех, кто ценит простор и уют (пять комнат, кухня-гостиная, сауна, два санузла)». Рядом к квартирой есть школа, магазины, рестораны, парки, набережная, учебные и развлекательные заведения.