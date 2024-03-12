Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми

За 39 млн 500 тыс. рублей в Перми продается шестикомнатная квартира на Пушкина, 84, и два парковочных места в подземном паркинге. Апартаменты занимают два этажа, сделан дизайнерский ремонт. По словам собственника, «эта квартира идеально подходит для большой семьи или для тех, кто ценит простор и уют (пять комнат, кухня-гостиная, сауна, два санузла)». Рядом к квартирой есть школа, магазины, рестораны, парки, набережная, учебные и развлекательные заведения.