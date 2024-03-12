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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:31

Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Новокузнецке

Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Новокузнецке

12 марта 2024, 04:29
Фото: 1MI
Будет принято процессуальное решение.

В Новокузнецке организована доследственная проверка после сообщения о нападении собаки на ребенка. Ранее сообщалось, что в Кузнецком районе, на ул. Белинского, бездомное животное укусило мальчика. Сейчас следователи проверяют, стала ли виной происшествий халатность ответственных лиц, пишет VSE42.Ru.

В пресс-службе следственного управления по Кемеровской области сообщили, что после выяснения обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение. Ранее один из местных жителей пожаловался, что в Кузнецком районе города обитают бродячие собаки, и эту проблему давно никто не решает.

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