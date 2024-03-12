Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Новокузнецке

В пресс-службе следственного управления по Кемеровской области сообщили, что после выяснения обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение. Ранее один из местных жителей пожаловался, что в Кузнецком районе города обитают бродячие собаки, и эту проблему давно никто не решает.