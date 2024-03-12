Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Новокузнецке

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Новокузнецке организована доследственная проверка после сообщения о нападении собаки на ребенка. Ранее сообщалось, что в Кузнецком районе, на ул. Белинского, бездомное животное укусило мальчика. Сейчас следователи проверяют, стала ли виной происшествий халатность ответственных лиц, пишет VSE42.Ru.
В пресс-службе следственного управления по Кемеровской области сообщили, что после выяснения обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение. Ранее один из местных жителей пожаловался, что в Кузнецком районе города обитают бродячие собаки, и эту проблему давно никто не решает.