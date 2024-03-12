Специалисты назвали профессии, в которых сейчас нуждается Кузбасс

По данным аналитиков с сайта hh.ru, Кузбасс является наиболее нуждающимся в кадрах регионом среди других сибирских регионов. В феврале 2024 года Новосибирская область и Алтайский край также входят в топ-3 регионов с дефицитом рабочей силы.