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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Специалисты назвали профессии, в которых сейчас нуждается Кузбасс

12 марта 2024, 07:42
Эксперты определили список профессий, которые в настоящее время требуются в Кузбассе.

По данным аналитиков с сайта hh.ru, Кузбасс является наиболее нуждающимся в кадрах регионом среди других сибирских регионов. В феврале 2024 года Новосибирская область и Алтайский край также входят в топ-3 регионов с дефицитом рабочей силы.

Специалисты исследовали, какие категории работников не хватает в Кузбассе, пишет sibdepo.ru.

Оказалось, что недостаток есть в медицинском персонале, фармацевтах, специалистах автомобильного бизнеса, строительства, розничной торговли, рабочем персонале, производстве, ресторанно-гостиничном секторе, сельском хозяйстве и продажах, а также в отрасли добычи сырья. Аналитики пообещали, что для этих профессий найдется быстро вакансия в Кузбассе.

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