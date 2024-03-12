Специалисты назвали профессии, в которых сейчас нуждается Кузбасс

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По данным аналитиков с сайта hh.ru, Кузбасс является наиболее нуждающимся в кадрах регионом среди других сибирских регионов. В феврале 2024 года Новосибирская область и Алтайский край также входят в топ-3 регионов с дефицитом рабочей силы.
Специалисты исследовали, какие категории работников не хватает в Кузбассе, пишет sibdepo.ru.
Оказалось, что недостаток есть в медицинском персонале, фармацевтах, специалистах автомобильного бизнеса, строительства, розничной торговли, рабочем персонале, производстве, ресторанно-гостиничном секторе, сельском хозяйстве и продажах, а также в отрасли добычи сырья. Аналитики пообещали, что для этих профессий найдется быстро вакансия в Кузбассе.