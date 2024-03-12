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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Стало известно, как живет единственная внучка Гурченко

12 марта 2024, 17:07
Стало известно, как проходит жизнь единственной внучки Людмилы Гурченко. Елена Королева, так зовут внучку, пережила некоторые трудные моменты, которые до сих пор оказывают на нее влияние.

Однако сейчас она сосредоточена на воспитании своего ребенка и ведет умеренный образ жизни, пишет 360tv.ru.

Елена не работает, а получает финансовую поддержку от сдачи четырех квартир в аренду, которые остались после ее знаменитой бабушки. Кроме того, уже несколько лет продажа дачи с домом площадью 150 «квадратных метров» находится под вопросом.

Сама внучка Людмилы Гурченко не хочет комментировать эту тему, однако ее близкий друг, шоумен Прохор Шаляпин, рассказал, что она живет здоровым образом жизни и давно отказалась от алкоголя. Ранее у Елены были проблемы со здоровьем.

«Она живет спокойной и мирной жизнью, гуляет с собакой, занимается ребенком. Она просто не появляется в общественности, не любит привлекать внимание. Она ведет спокойную жизнь, держится подальше от алкоголя», — отметил Шаляпин.

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