Стало известно, как живет единственная внучка Гурченко

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Однако сейчас она сосредоточена на воспитании своего ребенка и ведет умеренный образ жизни, пишет 360tv.ru.
Елена не работает, а получает финансовую поддержку от сдачи четырех квартир в аренду, которые остались после ее знаменитой бабушки. Кроме того, уже несколько лет продажа дачи с домом площадью 150 «квадратных метров» находится под вопросом.
Сама внучка Людмилы Гурченко не хочет комментировать эту тему, однако ее близкий друг, шоумен Прохор Шаляпин, рассказал, что она живет здоровым образом жизни и давно отказалась от алкоголя. Ранее у Елены были проблемы со здоровьем.
«Она живет спокойной и мирной жизнью, гуляет с собакой, занимается ребенком. Она просто не появляется в общественности, не любит привлекать внимание. Она ведет спокойную жизнь, держится подальше от алкоголя», — отметил Шаляпин.