Стажеры «Азота» защитили проекты по программе повышения операционной эффективности

После успешной защиты проектов руководство предприятия отметило студентов дипломами. Студенты, в свою очередь, поблагодарили кураторов проекта — менеджеров отдела повышения операционной эффективности Департамента повышения операционной эффективности «Уралхима», а также всех сотрудников филиала «Азот», которые приняли непосредственное участие в стажировке.