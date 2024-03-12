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Стажеры «Азота» защитили проекты по программе повышения операционной эффективности

Стажеры «Азота» защитили проекты по программе повышения операционной эффективности

12 марта 2024, 10:59
Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»
В проекте принимали участие 12 студентов.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ завершился проект стажировки студентов по программе повышения операционной эффективности производства, в рамках которого учащиеся представили свои разработки в этой области.

В проекте приняли участие 12 студентов Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они работали над двумя проектами по повышению операционной эффективности: сокращение потерь карбамида в ходе технологического процесса и сокращение потерь технической смеси аминов.

После успешной защиты проектов руководство предприятия отметило студентов дипломами. Студенты, в свою очередь, поблагодарили кураторов проекта — менеджеров отдела повышения операционной эффективности Департамента повышения операционной эффективности «Уралхима», а также всех сотрудников филиала «Азот», которые приняли непосредственное участие в стажировке.


Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

«Мы рады сотрудничеству с новыми талантами. Сегодняшние студенты — будущее нашей отрасли, они обладают свежим взглядом, инновационными идеями и огромным потенциалом. Мы верим, что совместная работа не только поможет учащимся развить свои навыки, но и принесет пользу компании. С нетерпением ждем возможности приветствовать их в нашей команде».
#Новости компаний
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