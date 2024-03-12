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Суд Перми отправил дорожника в колонию на пять лет за хищение 127 млн рублей

Суд Перми отправил дорожника в колонию на пять лет за хищение 127 млн рублей

12 марта 2024, 10:39
Фото: 1MI
Коммерческий директор дорожного подрядчика решил не следовать техническому заданию и сэкономить на материале.

Ленинский райсуд Перми признал виновным и отправил в колонию коммерческого директора ООО «ДСК „Арсенал“» Армена Оганесяна за хищение 127,4 млн рублей. Об этом сообщает издание «РБК-Пермь».

По версии следствия, в 2018–2019 гг. Оганесян инициировал подмену строительного материала. Вместо того, чтобы последовать техническому заданию и использовать надлежащий материал при укладке дорожного полотна, мужчина дал указание использовать более низкую по стоимости и качеству асфальтобетонную смесь.

Предприниматель распорядился подготовить недостоверную исполнительную документацию, среди которых были паспорта-накладные о проведенных работах и финансовых затратах. В ходе мошеннических спекуляций, бюджету края причинен ущерб в размере 127 млн руб. Суд посчитал версию следователей доказанной.

Во время судебного заседания бизнесмен не признал своей вины в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, утверждая, что выбранный материал никак не повлиял на качество проведенных строительных работ. Суд отправил господина Оганесяна в колонию общего режима на 5 лет и обязал возместить причиненный ущерб региону.

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