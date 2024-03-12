Суд Перми отправил дорожника в колонию на пять лет за хищение 127 млн рублей

Во время судебного заседания бизнесмен не признал своей вины в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, утверждая, что выбранный материал никак не повлиял на качество проведенных строительных работ. Суд отправил господина Оганесяна в колонию общего режима на 5 лет и обязал возместить причиненный ущерб региону.



