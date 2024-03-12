Суд ужесточил приговор бывшему директору Соликамского магниевого завода

В июне 2022 года на фоне национализации СМЗ топ-менеджер Уртаев был отправлен под арест по делу о хищении 250 млн рублей из бюджета предприятия, его увольнение произошло уже когда он длительное время находился под следствием. Назначивший его Пестриков также стал фигурантом этого дела, но скрылся от следствия за границей России. В 2023 году полиция его переобъявила в международный розыск. Как стало известно в суде, впоследствии 250 млн рублей с процентами за Пестрикова предприятию погасило созданное в 2021 году и ликвидированное в 2023 году ООО «Альфа» В деле об этом есть письмо от Эрнста Рейхерта, по которому завод вернул обществу переплаченный миллион.