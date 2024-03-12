Суд ужесточил приговор бывшему директору Соликамского магниевого завода

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Пермский краевой суд 12 марта продолжил рассмотрение жалоб прокуратуры и защиты экс-генерального директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Гособвинитель просил вдвое увеличить срок наказания — до восьми лет колонии общего режима, назначить 2,3 млн рублей штрафа. В итоге суд назначил Уртаеву 6 лет лишения свободы в колонии и оштрафовал на 1,5 млн рублей.
Прошлый приговор Уртаева — 4 года и такой же штраф на 1,5 млн рублей.
Как заявил Уртаев, у него нет сомнений, что суд внимательно изучил жалобу. Он обратил внимание на то, что когда дело поступило в суд, он надеялся на объективность. Уртаев в своей речи назвал дело «дурно сфабрикованным». По его мнению, выводы суда о невозвратности займа экс-совладельцу завода Игорю Пестрикову и изначальный умысел на преступление, а также сговор с Пестриковым не доказан: «Я не получил никакой выгоды. У меня не было сомнений в законности договора займа», — отметил Уртаев.
Он назвал займ в 250 млн выгодным для предприятия, которое получило от него 4,5 млн в качестве процентов.
Другое эпизод, за который осудили Уртаева — предварительный договор купли-продажи акций на 2,5 млн рублей. Он считает, что тут не было никакого преступления — никаких реальных последствий не было, реального ущерба заводу не было.
В части растраты 1,5 млн рублей, суд изучил представленные заключения экспертов о финансово-хозяйственной деятельности завода. Что касается предварительного договора купли-продажи акций на 2,5 млрд рублей, по мнению Уртаева, это также придуманное следствием преступления. Инициатива о проведении аудита и заключении договоров исходило от совета директоров. Экс-руководитель завода утверждает, что суд первой инстанции в принципе не учел его доводы о невиновности.
«Вменяемые мне преступления выдуманы правоохранительными органами. Прошу вынести мне оправдательный приговор», — заявил Уртаев.
Адвокат бывшего руководителя завода Татьяна Осиновских называет, что нынешнее наказание Уртаеву нельзя назвать мягким — «это звучит по-людоедски».
Гособвинитель Юрий Соболев указал, что суд немотивированно вынес мягкое наказание. В том числе потому, что Уртаев не предпринял попыток к возмещению вреда заводу. Деньги вернул Пестриков, чье имя, указывает прокурор, необходимо исключить из приговора, поскольку дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Прокуратура требует отправить экс-гендиректора в колонию общего режима на 8 лет, а также оштрафовать на 2,3 млн рублей. Гособвинитель напоминает о решении арбитражного суда о том, что завод был приватизирован незаконно. Сделку с Пестриковым он называет не обычной деловой транзакцией, Уртаев знал, что нарушил установленный порядок о заключении договоров, о чем его сразу предупреждала прокуратура.
Кроме того, в деле есть указание на то, что вопреки показаниям Уртаева, Пестриков истратил полученные деньги на покрытие личных долгов, а не на развитие ООО «Ловозерский ГОК».
Ранее прокуратура не согласилась с мягкостью решения Соликамского городского суда, приговорившего экс-руководителя СМЗ к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей. При рассмотрении дела в первой инстанции прокуратура просила назначить Уртаеву 8 лет реального лишения свободы.
Сам Уртаев своей вины в хищениях денег предприятия не признал ни во время расследования, ни при рассмотрении дела в суде. Он также обжаловал приговор.
Артур Уртаев был назначен руководителем завода на фоне спора мажоритарных акционеров и рассмотрения в арбитраже иска Генпрокуратуры о национализации ОАО «Соликамский магниевый завод». Тогда решением арбитражного суда бывшие собственники СМЗ Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Сергей Кирпичев лишились права принимать решения на общем собрании акционеров. Тогда Игорь Пестриков воспользовавшись правом единоличного принятия решений сменил топ-менеджмент предприятия. Уртаев возглавлял предприятие с весны 2022 по начало 2023 года.
11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Кондрашева, Пестрикова, Кирпичева и Старостина. При рассмотрении одного из арбитражных дел прокуратура называла споры между акционерами притворными, направленными на то, чтобы сохранить контроль над предприятием. В октябре АО «Регистратор Интрако» передало более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» на баланс Росимущества, позднее завод перешел под управление Росатома.
В июне 2022 года на фоне национализации СМЗ топ-менеджер Уртаев был отправлен под арест по делу о хищении 250 млн рублей из бюджета предприятия, его увольнение произошло уже когда он длительное время находился под следствием. Назначивший его Пестриков также стал фигурантом этого дела, но скрылся от следствия за границей России. В 2023 году полиция его переобъявила в международный розыск. Как стало известно в суде, впоследствии 250 млн рублей с процентами за Пестрикова предприятию погасило созданное в 2021 году и ликвидированное в 2023 году ООО «Альфа» В деле об этом есть письмо от Эрнста Рейхерта, по которому завод вернул обществу переплаченный миллион.
По версии следствия, одно из преступлений Уртаева и Пестрикова было совершено под видом выдачи последнему займа в размере 250 млн рублей под залог принадлежащих ему долей в ООО «Фин-Проект». Эта компания, управляющая Ловозерским ГОК — поставщиком сырья для СМЗ также впоследствии перешла под контроль государства.
Как указывалось потом в обвинительном заключении, Уртаев, занимая должность гендиректора СМЗ, в период с мая по июль 2022 года совместно с соучастником похитил свыше 1,5 млн рублей, а также пытался путем фиктивных сделок совершить хищение 2,7 млрд рублей, принадлежащих предприятию.
Уртаев организовал с одной из коммерческих организаций заключение договора оказания услуг, по которому перечислил в качестве аванса исполнителю 1,5 млн рублей. В действительности ни одна из сторон не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства были похищены.
Позднее топ-менеджер, используя свои полномочия, без уведомления совета директоров завода и его акционеров заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор займа, не намереваясь возвращать деньги предприятию. С этой целью он дал указание подчиненному начальнику финансового отдела, не осведомленной о преступном умысле подсудимого, подготовить платежное поручение и перечислить на расчетный счет сторонней организации 250 млн. рублей. Полученные денежные средства в дальнейшем были обналичены и выведены из-под финансового контроля государства.
Соучастники также совершили попытку хищения денег завода под видом купли-продажи доли одной из коммерческих организаций за 2,5 млрд рублей. Однако при подписании юридических и финансовых документов, а также перечислении денег подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Выяснилось, что рыночная сумма сделки составляла 600 млн рублей.
Ранее Пермский краевой суд ужесточил приговор еще одному топ-менеджеру СМЗ. Исполнявшего обязанности гендиректора предприятия после задержания Уртаева Вахтанга Джигкаева за хищение 5 млн рублей приговорили к трем годам реального срока в колонии общего режима, ранее срок был условным. Джигкаева взяли под стражу в зале суда. Ранее Соликамский городской суд вынес ему условное наказание.