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Пермский край накроют сильные морозы и туман

Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

12 марта 2024, 08:50
Фото: properm.ru

Пермский край накроют сильные морозы и туман

Пермяков призывают быть осторожнее на дорогах.

В Пермском крае ухудшится погода. В краевом Минтербезе со ссылкой на синоптиков отмечают, что неблагоприятные погодные явления прогнозируются с 20:00 12 марта до 20:00 13 марта.

Ночью местами будет небольшой снег, днем — по всему краю. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до -20…-15°, в горах и низинах минимальная температура может упасть до -28°. Днем -6…-1°.

Ранее синоптики отмечали, что в начале недели прогнозируются настоящие зимние морозы. При этом к концу недели уже потеплеет.

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#Пермь#Погода
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