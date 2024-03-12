Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В Пермском крае ухудшится погода. В краевом Минтербезе со ссылкой на синоптиков отмечают, что неблагоприятные погодные явления прогнозируются с 20:00 12 марта до 20:00 13 марта.
Ночью местами будет небольшой снег, днем — по всему краю. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до -20…-15°, в горах и низинах минимальная температура может упасть до -28°. Днем -6…-1°.
Ранее синоптики отмечали, что в начале недели прогнозируются настоящие зимние морозы. При этом к концу недели уже потеплеет.