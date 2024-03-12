Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

Ночью местами будет небольшой снег, днем — по всему краю. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до -20…-15°, в горах и низинах минимальная температура может упасть до -28°. Днем -6…-1°.