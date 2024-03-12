У жительницы Казани, пытавшейся добраться до Перми, с карты украли более 275 тысяч

Девушка хотела поехать в Пермь, искала в интернете автомобильных попутчиков. В одном из онлайн-сервисов она нашла водителя, согласовала с ним поездку. Тот скинул ей ссылку, чтобы девушка внесла якобы предоплату. Она внесла банковские данные на подозрительном сайте, и тут же произошло списание всех её денег, что были на этой карте.