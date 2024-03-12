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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Мошенника из Ростова-на-Дону будут судить за обман таксистов из Пермского края

Украл 365 тысяч рублей. Мошенника будут судить за обман таксистов из Пермского края

12 марта 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney

Мошенника из Ростова-на-Дону будут судить за обман таксистов из Пермского края

Мужчина совершал преступления почти целый год.

В Ростове-на-Дону будут судить мошенника, который обманывал таксистов в различных регионах России, в том числе и в Прикамье. По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, мужчину обвиняют в 48 мошенничествах с марта 2022 года по май 2023 года.

Для совершения преступлений он использовал сим-карты, оформленные на других людей. Мужчина звонил на номера водителей службы такси, просил купить различные продукты, например, чай или кофе. Их таксисты должны были доставить к местным администрациям. Далее мошенник просил зачислить через банкоматы деньги на номер телефона либо на счет, сообщая, что чуть позже вернет деньги. Мошенник звонил чаще всего таксистам из небольших городов. Всего ему удалось похитить 365 тыс. рублей.

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#Суд#Пермь#Мошенники#Такси#Мошенник#Телефонный мошенник
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