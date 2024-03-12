Украл 365 тысяч рублей. Мошенника будут судить за обман таксистов из Пермского края

Для совершения преступлений он использовал сим-карты, оформленные на других людей. Мужчина звонил на номера водителей службы такси, просил купить различные продукты, например, чай или кофе. Их таксисты должны были доставить к местным администрациям. Далее мошенник просил зачислить через банкоматы деньги на номер телефона либо на счет, сообщая, что чуть позже вернет деньги. Мошенник звонил чаще всего таксистам из небольших городов. Всего ему удалось похитить 365 тыс. рублей.