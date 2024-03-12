Умер актер из «Взломщика» Алексей Четвертков

Алексей Четвертков был известным советским и российским актером театра, кино и телевидения. Он был частью театрального коллектива «Глагол» с 1982 года, пишет 360tv.ru. В течение своей карьеры он снялся в нескольких спектаклях, таких как «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера, или Sorry, But I Don’t Speak French», «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и другие.