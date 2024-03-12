properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Умер актер из «Взломщика» Алексей Четвертков

12 марта 2024, 17:21
Ушел из жизни актер Алексей Четвертков, который сыграл одну из главных ролей в фильме «Взломщик». Информацию о его смерти сообщили в его профиле на сайте «Кино-театр.ру». Он умер в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет.

Алексей Четвертков был известным советским и российским актером театра, кино и телевидения. Он был частью театрального коллектива «Глагол» с 1982 года, пишет 360tv.ru. В течение своей карьеры он снялся в нескольких спектаклях, таких как «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера, или Sorry, But I Don’t Speak French», «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и другие.

Начиная с 1987 года, он также появлялся на экранах телевизоров. Он сыграл роль в фильме «Взломщик» вместе с Константином Кинчевым и Олегом Гаркушей. Позже он снялся в мелодраме «Дорога в Назарет» и криминальной драме «Беглец».

Подпишитесь
Фотоподборка. Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Сегодня, 10:46
Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента
Сегодня, 08:51
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
Сегодня, 10:18
Туман и сильные морозы. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды
Сегодня, 08:50
В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск»
Сегодня, 07:39
Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка
Сегодня, 05:36