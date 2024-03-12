Умер актер из «Взломщика» Алексей Четвертков

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Алексей Четвертков был известным советским и российским актером театра, кино и телевидения. Он был частью театрального коллектива «Глагол» с 1982 года, пишет 360tv.ru. В течение своей карьеры он снялся в нескольких спектаклях, таких как «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера, или Sorry, But I Don’t Speak French», «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и другие.
Начиная с 1987 года, он также появлялся на экранах телевизоров. Он сыграл роль в фильме «Взломщик» вместе с Константином Кинчевым и Олегом Гаркушей. Позже он снялся в мелодраме «Дорога в Назарет» и криминальной драме «Беглец».