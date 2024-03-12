Умер двоюродный брат президента России Евгений Путин

Отец Владимира и Евгения Путина, Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович, были братьями. Известно, что у Владимира Спиридоновича было шестеро братьев. Еще один двоюродный брат лидера страны, Игорь Александрович Путин, занимает должность вице-президента «Мастер-банка».