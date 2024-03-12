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Published Сегодня, 16:14

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Updated Сегодня, 16:17

Умер двоюродный брат президента России Евгений Путин

12 марта 2024, 16:14
Недавно на 92 году жизни возрасте скончался Евгений Путин, брат президента России Владимира Путина.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал IvanovoNews.

Похороны родственника главы государства состоялись в воскресенье.

Евгений Путин долгое время работал в качестве главного уролога в Иваново, а позднее переехал жить к сыну в Суздаль.

Отец Владимира и Евгения Путина, Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович, были братьями. Известно, что у Владимира Спиридоновича было шестеро братьев. Еще один двоюродный брат лидера страны, Игорь Александрович Путин, занимает должность вице-президента «Мастер-банка».

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